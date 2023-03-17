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США оцінюють, чи виправдані подальші операції з безпілотниками в Чорному морі – CNN

Ірина БалачукП'ятниця, 17 березня 2023, 08:57
США оцінюють, чи виправдані подальші операції з безпілотниками в Чорному морі – CNN
Дрон Reaper. Фото Getty Images

США проводять оцінку своїх операцій з безпілотниками після інциденту в Чорному морі – вивчають маршрути БПЛА та вирішують, як зменшити ризики конфліктів з російськими військовими у цьому регіоні.

Джерело: CNN  з посиланням на чотирьох американських чиновників

Дослівно CNN: "Американські військові "уважно вивчають" маршрути безпілотника і оцінюють, як краще зменшити ризики конфліктів з російськими силами, які регулярно здійснюють польоти своїх винищувачів в Крим і з Криму.

Пентагон звернувся до Європейського командування з проханням обґрунтувати подальші спостережні польоти в цьому регіоні, зокрема, для оцінки ризиків".

Деталі: Повідомляється, що США на час проведення оцінки не припинили повністю польоти. Нині військові відправили ту ж модель безпілотника, MQ-9 Reaper, на місію приблизно в тому ж районі над Чорним морем незабаром після того, як сталося зіткнення. Новий БПЛА має обстежити місце катастрофи і відстежити зусилля Росії з пошуку уламків.

Також чиновники додали, що США розглядають можливість проведення ще одного польоту безпілотника над Чорним морем у найближчі дні.

Співрозмовники видання зазначили, що це в цілому відповідає типовому робочому графіку безпілотників, який може коливатися.

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Урядовці також планують проаналізувати загальні витрати і вигоди від виконання цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність того чи іншого маршруту з ризиком ескалації у відносинах з Росією.

Передісторія:

  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими" були дії Росії.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму й "летів із порушеннями".
  • Міністерство оборони США в свою чергу заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. 
  • Військові США опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.

Теми: СШАбезпілотникиЧорне мореРосія
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