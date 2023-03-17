США оцінюють, чи виправдані подальші операції з безпілотниками в Чорному морі – CNN

США проводять оцінку своїх операцій з безпілотниками після інциденту в Чорному морі – вивчають маршрути БПЛА та вирішують, як зменшити ризики конфліктів з російськими військовими у цьому регіоні.

Джерело: CNN з посиланням на чотирьох американських чиновників

Дослівно CNN: "Американські військові "уважно вивчають" маршрути безпілотника і оцінюють, як краще зменшити ризики конфліктів з російськими силами, які регулярно здійснюють польоти своїх винищувачів в Крим і з Криму.

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Пентагон звернувся до Європейського командування з проханням обґрунтувати подальші спостережні польоти в цьому регіоні, зокрема, для оцінки ризиків".

Деталі: Повідомляється, що США на час проведення оцінки не припинили повністю польоти. Нині військові відправили ту ж модель безпілотника, MQ-9 Reaper, на місію приблизно в тому ж районі над Чорним морем незабаром після того, як сталося зіткнення. Новий БПЛА має обстежити місце катастрофи і відстежити зусилля Росії з пошуку уламків.

Також чиновники додали, що США розглядають можливість проведення ще одного польоту безпілотника над Чорним морем у найближчі дні.

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Співрозмовники видання зазначили, що це в цілому відповідає типовому робочому графіку безпілотників, який може коливатися.

Урядовці також планують проаналізувати загальні витрати і вигоди від виконання цих місій, порівнюючи потенційну розвідувальну цінність того чи іншого маршруту з ризиком ескалації у відносинах з Росією.

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