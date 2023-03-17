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США оценивают, оправданы ли дальнейшие операции с беспилотниками в Черном море – CNN

Ирина БалачукПятница, 17 марта 2023, 08:57
США оценивают, оправданы ли дальнейшие операции с беспилотниками в Черном море – CNN
Дрон Reaper. Фото Getty Images

США проводят оценку своих операций с беспилотниками после инцидента в Черном море – изучают маршруты БПЛА и решают, как уменьшить риски конфликтов с российскими военными в этом регионе.

Источник: CNN со ссылкой на четырех американских чиновников

Дословно CNN: "Американские военные "внимательно изучают" маршруты беспилотника и оценивают, как лучше уменьшить риски конфликтов с российскими силами, которые регулярно осуществляют полеты своих истребителей в Крым и из Крыма.

Пентагон обратился к Европейскому командованию с просьбой обосновать дальнейшие наблюдательные полеты в этом регионе, в частности, для оценки рисков".

Детали: Сообщается, что США на время проведения оценки не прекратили полностью полеты. Военные отправили ту же модель беспилотника, MQ-9 Reaper, на миссию примерно в том же районе над Черным морем вскоре после того, как произошло столкновение. Новый БПЛА должен обследовать место катастрофы и отследить усилия России по поиску обломков.

Также чиновники добавили, что США рассматривают возможность проведения еще одного полета беспилотника над Черным морем в ближайшие дни.

Собеседники издания отметили, что это в целом соответствует типичному рабочему графику беспилотников, который может колебаться.

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Чиновники также планируют проанализировать общие расходы и выгоды от выполнения этих миссий, сравнивая потенциальную разведывательную ценность того или иного маршрута с риском эскалации в отношениях с Россией.

Предыстория:

  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
  • Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
  • Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
  • Военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.

Темы: СШАбеспилотникиЧерное мореРосcия
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