США оценивают, оправданы ли дальнейшие операции с беспилотниками в Черном море – CNN
США проводят оценку своих операций с беспилотниками после инцидента в Черном море – изучают маршруты БПЛА и решают, как уменьшить риски конфликтов с российскими военными в этом регионе.
Источник: CNN со ссылкой на четырех американских чиновников
Дословно CNN: "Американские военные "внимательно изучают" маршруты беспилотника и оценивают, как лучше уменьшить риски конфликтов с российскими силами, которые регулярно осуществляют полеты своих истребителей в Крым и из Крыма.
Пентагон обратился к Европейскому командованию с просьбой обосновать дальнейшие наблюдательные полеты в этом регионе, в частности, для оценки рисков".
Детали: Сообщается, что США на время проведения оценки не прекратили полностью полеты. Военные отправили ту же модель беспилотника, MQ-9 Reaper, на миссию примерно в том же районе над Черным морем вскоре после того, как произошло столкновение. Новый БПЛА должен обследовать место катастрофы и отследить усилия России по поиску обломков.
Также чиновники добавили, что США рассматривают возможность проведения еще одного полета беспилотника над Черным морем в ближайшие дни.
Собеседники издания отметили, что это в целом соответствует типичному рабочему графику беспилотников, который может колебаться.
Чиновники также планируют проанализировать общие расходы и выгоды от выполнения этих миссий, сравнивая потенциальную разведывательную ценность того или иного маршрута с риском эскалации в отношениях с Россией.
Предыстория:
- Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
- Координатор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил: несмотря на то, что перехват российскими самолетами американских над Черным морем не редкость, эпизод, который произошел во вторник, был уникальным, учитывая то, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.
- Министерство обороны России заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
- Министерство обороны США в свою очередь заявило, что работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной с инцидентом в международном воздушном пространстве над Черным морем.
- Военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.