Данілов: Бахмут для нас є ключовою точкою

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що оборона Бахмута на Донецькому напрямку зараз має ключове значення, якщо ситуація зміниться, – рішення ухвалюватиме Ставка верховного головнокомандувача.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. У нас відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, і ще раз було підтверджено і головкомом Залужним, і генералом Сирським, і всіма присутніми на засіданні Ставки, що Бахмут для нас є дуже важливою, ключовою точкою.

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Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити.

Якщо ж нашими військовими будуть ухвалені ті чи інші рішення, то вони будуть проговорені на Ставці, тоді будемо ухвалювати ті чи інші дії".

Деталі: Данілов нагадав що під Бахмутом щодня величезна кількість терористів, які вдерлися на українську територію, залишаються назавжди.

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Пряма мова: "Усипане все ними навколо Бахмута. Тобто, де перебувають сьогодні ці терористи, вони там і лишаються. Для нас це дуже важлива і ключова точка.

Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею. Ви маєте рацію, що це наша фортеця".

Нагадаємо: Речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону зазначав, що оборона Бахмута є провісником майбутнього наступу Збройних сил України на цьому напрямку.

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