Данилов: Бахмут для нас является ключевой точкой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что оборона Бахмута на Донецком направлении сейчас имеет ключевое значение, если ситуация изменится, - решение будет принимать Ставка верховного главнокомандующего.

Источник: Данилов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Словосочетание "удержать Бахмут" имеет чисто военное значение. У нас состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, и еще раз было подтверждено и главкомом Залужным, и генералом Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас является очень важной, ключевой точкой.

Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать.

Если же нашими военными будут приняты те или иные решения, то они будут проговорены на Ставке, тогда будем принимать те или иные действия".

Детали: Данилов напомнил, что под Бахмутом ежедневно огромное количество террористов, которые вторглись на украинскую территорию, остаются навсегда.

Прямая речь: "Усыпано все ими вокруг Бахмута. То есть, где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются. Для нас это очень важная и ключевая точка.

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По крайней мере до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью. Вы правы, что это наша крепость".

Напомним: Спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона отмечал, что оборона Бахмута является предвестником будущего наступления Вооруженных сил Украины на этом направлении.

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