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У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 16:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
Путін і Рамафоса, фото пресслужби президента РФ

Південно-Африканська Республіка усвідомлює свої юридичні зобов'язання і бере до уваги ордер Міжнародного кримінального суду про арешт президента РФ Володимир Путіна.

Джерело: речник президента ПАР Сиріла Рамафоси, Вінсент Магвенья, якого цитує Reuters

Деталі: Хоча офіційного підтвердження візиту Путіна не було, очікується, що він відвідає 15-й саміт БРІКС у ПАР у серпні цього року, як і в 2013 році, пише агентство.

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Але такий візит поставив би уряд Рамафоси, який не засудив вторгнення Росії в Україну, в непевне становище після ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом у п'ятницю.

Пряма мова Магвеньї: "Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми будемо продовжувати взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами...

Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, який видав МКС".

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Деталі: Речник президента при цьому заявив, що Південна Африка "зберігає прихильність і дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирно шляхом переговорів".

Передісторія:

  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.
  • Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Теми: АфрикаПутін
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