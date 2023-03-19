У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
Південно-Африканська Республіка усвідомлює свої юридичні зобов'язання і бере до уваги ордер Міжнародного кримінального суду про арешт президента РФ Володимир Путіна.
Джерело: речник президента ПАР Сиріла Рамафоси, Вінсент Магвенья, якого цитує Reuters
Деталі: Хоча офіційного підтвердження візиту Путіна не було, очікується, що він відвідає 15-й саміт БРІКС у ПАР у серпні цього року, як і в 2013 році, пише агентство.
Але такий візит поставив би уряд Рамафоси, який не засудив вторгнення Росії в Україну, в непевне становище після ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом у п'ятницю.
Пряма мова Магвеньї: "Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми будемо продовжувати взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами...
Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, який видав МКС".
Деталі: Речник президента при цьому заявив, що Південна Африка "зберігає прихильність і дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирно шляхом переговорів".
Передісторія:
- 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
- Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що після історичного рішення про видачу ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна повинна бути історична відповідальність.
- Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.