У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Південно-Африканська Республіка усвідомлює свої юридичні зобов'язання і бере до уваги ордер Міжнародного кримінального суду про арешт президента РФ Володимир Путіна.

Джерело: речник президента ПАР Сиріла Рамафоси, Вінсент Магвенья, якого цитує Reuters

Деталі: Хоча офіційного підтвердження візиту Путіна не було, очікується, що він відвідає 15-й саміт БРІКС у ПАР у серпні цього року, як і в 2013 році, пише агентство.

Але такий візит поставив би уряд Рамафоси, який не засудив вторгнення Росії в Україну, в непевне становище після ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом у п'ятницю.

Пряма мова Магвеньї: "Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми будемо продовжувати взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами...

Ми беремо до уваги звіт про ордер на арешт, який видав МКС".

Деталі: Речник президента при цьому заявив, що Південна Африка "зберігає прихильність і дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирно шляхом переговорів".

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