В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства и принимает во внимание ордер Международного уголовного суда об аресте президента РФ Владимир Путина.

Источник: спикер президента ЮАР Сирила Рамафосы, Винсент Магвенья, которого цитирует Reuters

Детали: Хотя официального подтверждения визита Путина не было, ожидается, что он посетит 15-й саммит БРИКС в ЮАР в августе этого года, как и в 2013 году, пишет агентство.

Но такой визит поставил бы правительство Рамафосы, которое не осудило вторжение России в Украину, в неопределенное положение после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в пятницу.

Прямая речь Магвеньи: "Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами...

Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, который выдал МУС".

Детали: Представитель президента при этом заявил, что Южная Африка "сохраняет приверженность и очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был решен мирно путем переговоров".

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