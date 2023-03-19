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В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 16:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
Путин и Рамафоса, фото пресс-службы президента РФ

Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства и принимает во внимание ордер Международного уголовного суда об аресте президента РФ Владимир Путина.

Источник: спикер президента ЮАР Сирила Рамафосы, Винсент Магвенья, которого цитирует Reuters

Детали: Хотя официального подтверждения визита Путина не было, ожидается, что он посетит 15-й саммит БРИКС в ЮАР в августе этого года, как и в 2013 году, пишет агентство.

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Но такой визит поставил бы правительство Рамафосы, которое не осудило вторжение России в Украину, в неопределенное положение после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом в пятницу.

Прямая речь Магвеньи: "Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами...

Мы принимаем во внимание отчет об ордере на арест, который выдал МУС".

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Детали: Представитель президента при этом заявил, что Южная Африка "сохраняет приверженность и очень сильное желание, чтобы конфликт в Украине был решен мирно путем переговоров".

Предыстория:

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после исторического решения о выдаче ордера на арест Путина должна быть историческая ответственность.
  • Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что выполнит ордер на арест Путина, если он ступит на немецкую землю.

Темы: АфрикаПутин
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