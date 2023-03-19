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Путін перед приїздом Сі знову заговорив про "дипломатичне врегулювання" війни

Катерина ТищенкоНеділя, 19 березня 2023, 22:06
Путін перед приїздом Сі знову заговорив про дипломатичне врегулювання війни
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент РФ Володимир Путін напередодні візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заявив, що країна-агресор нібито готова до "політико-дипломатичного врегулювання" розпочатої нею загарбницької війни проти України.

Джерело: стаття Путіна в китайському виданні "Женьмінь Жибао", переклад якої опубліковано на сайті Кремля

Дослівно: "Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи. Однак ще у квітні 2022 року мирні переговори були припинені аж ніяк не нами. Майбутнє мирного процесу залежить виключно від готовності до серйозної розмови з урахуванням геополітичних реалій, що склалися.

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На жаль, ультимативні вимоги на адресу Росії свідчать лише про відірваність від таких реалій і незацікавленість у пошуку виходу з ситуації, що склалася".

Деталі: Путін також подякував Китаю за нібито "виважену лінію КНР у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні, за розуміння їхньої передісторії та справжніх причин".

Він також привітав готовність Китаю "зіграти конструктивну роль" у врегулюванні війни.

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Також російський диктатор запевняє, що його країна поважає статут ООН і міжнародне право.

"Як і китайські друзі, ми виступаємо за неухильне дотримання статуту ООН, повагу норм міжнародного права, зокрема гуманітарного. Прихильні принципу неподільності безпеки, який грубо порушується блоком НАТО. Глибоко стурбовані безвідповідальними і просто небезпечними діями, здатними підірвати глобальну ядерну безпеку. Не сприймаємо нелегітимні односторонні санкції, які мають бути скасовані", - заявив Путін.

Він також стверджує, що Росія і Китай нібито "послідовно працюють в інтересах створення рівноправної, відкритої, інклюзивної, не спрямованої проти третіх країн системи безпеки в регіоні та світі загалом".

Довідка: Офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії заплановано на 20-22 березня.

Передісторія:

  • 24 лютого китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
  • Президент Володимир Зеленський одразу заявив, що у так званому "мирному плані" Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоче з "деякими думками" він не погоджується
  • Західні політики розкритикували китайську ініціативу. Зокрема, президент США Джо Байден припустив, що запропонований Китаєм "мирний план" піде на користь лише Росії.
  • 19 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в так званому "мирному плані" Китаю немає збалансованої логіки й він містить протиріччя.

Теми: ПутінКитайвійнапереговори
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