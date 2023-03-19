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Путин перед приездом Си опять заговорил о "дипломатическом урегулировании" войны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 23:06
Путин перед приездом Си опять заговорил о дипломатическом урегулировании войны
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин накануне визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию заявил, что страна-агрессор якобы готова к "политико-дипломатическому урегулированию" начатой ею захватнической войны против Украины.

Источник: статья Путина в китайском издании "Жэньминь Жибао", перевод которой опубликован на сайте Кремля

Дословно: "Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий.

К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".

Детали: Путин также поблагодарил Китай за якобы "взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин".

Он также поприветствовал готовность Китая "сыграть конструктивную роль" в урегулировании войны.

Также российский диктатор уверяет, что его страна уважает устав ООН и международное право.

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"Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", - заявил Путин.

Он также утверждает, что Россия и Китай якобы "последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом".

Справка: Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20-22 марта.

Предыстория:

  • 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
  • Президент Владимир Зеленский сразу заявил, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хочет с "некоторыми мыслями" он не согласен.
  • Западные политики раскритиковали китайскую инициативу. В частности, президент США Джо Байден предположил, что предложенный Китаем "мирный план" пойдет на пользу только России.
  • 19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в так называемом "мирном плане" Китая нет сбалансированной логики и он содержит противоречия.

Темы: ПутинКитайвойнапереговоры
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