Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин перед приездом Си опять заговорил о "дипломатическом урегулировании" войны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 марта 2023, 22:06
Путин перед приездом Си опять заговорил о дипломатическом урегулировании войны
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин накануне визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию заявил, что страна-агрессор якобы готова к "политико-дипломатическому урегулированию" начатой ею захватнической войны против Украины.

Источник: статья Путина в китайском издании "Жэньминь Жибао", перевод которой опубликован на сайте Кремля

Дословно: "Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий.

Реклама:

К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации".

Детали: Путин также поблагодарил Китай за якобы "взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин".

Он также поприветствовал готовность Китая "сыграть конструктивную роль" в урегулировании войны.

ВИДЕО ДНЯ

Также российский диктатор уверяет, что его страна уважает устав ООН и международное право.

"Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", - заявил Путин.

Он также утверждает, что Россия и Китай якобы "последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом".

Справка: Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20-22 марта.

Предыстория:

  • 24 февраля китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины.
  • Президент Владимир Зеленский сразу заявил, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хочет с "некоторыми мыслями" он не согласен.
  • Западные политики раскритиковали китайскую инициативу. В частности, президент США Джо Байден предположил, что предложенный Китаем "мирный план" пойдет на пользу только России.
  • 19 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в так называемом "мирном плане" Китая нет сбалансированной логики и он содержит противоречия.

Темы: ПутинКитайвойнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: