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Білоруси показали відео з дрона, який сів на російський літак в Мачулищах

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 березня 2023, 16:26
Фото: Скрин з відео

Білоруські партизани, які заявляли, що пошкодили російський літак А-50 в Мачулищах 26 лютого, оприлюднили відео з дрона, що безперешкодно сів на радіолокаційну станцію цього літака, попри заяви влади Білорусі про охорону території аеродрому.

Джерело: Bypol 

Деталі: Стверджується, що білоруські партизани впродовж двох тижнів за допомогою дронів цивільного призначення, придбаних у магазині, вели авіарозвідку на військовому аеродромі "Мачулищі". 

Під час однієї з успішних операцій з розвідки, як стверджують партизани, дрон не тільки залітав на територію аеродрому, що охороняється, пролітав поблизу А-50, а й навіть сідав на його радіолокаційну станцію (тарілку).

Дослівно: "Не так давно диктатор (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) вкотре розповідав своїм пропагандистам, що володіє найкращою ППО і засобами проти дронів. Тож, усі військові об'єкти нібито перебувають у цілковитій безпеці. 

Ну і як себе проявили хвалені засоби антидронової боротьби, на розробку і виробництво яких витрачено десятки мільйонів рублів бюджетних коштів? Відповідь очевидна – ніяк. А чи доповідали інформацію про ці інциденти самопризначеному правителю? Звичайно ж ні".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 26 лютого вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Зявилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани
  • Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.
  • Журналісти, порівнявши супутникові фото, дійшли висновку, що на крилах літака з’явились чорні плями після інциденту. Водночас підтвердити пошкодження літака не вдалось, бо плями можуть бути лише візуальним ефектом, викликаним, наприклад, сніговим покривом на крилах.
  • Міноборони Білорусі 1 березня опублікувало відео з нібито неушкодженим літаком А-50 в Мачулищах, який їздить по злітно-посадковій смузі у темну пору доби.
  • 2 березня моніторингові групи повідомили, що російський радіолокаційний літак А-50 полетів із Білорусі до РФ для ремонту.

Теми: Білорусьавіа
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