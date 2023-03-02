Білоруси показали відео з дрона, який сів на російський літак в Мачулищах

Білоруські партизани, які заявляли, що пошкодили російський літак А-50 в Мачулищах 26 лютого, оприлюднили відео з дрона, що безперешкодно сів на радіолокаційну станцію цього літака, попри заяви влади Білорусі про охорону території аеродрому.

Джерело: Bypol

Деталі: Стверджується, що білоруські партизани впродовж двох тижнів за допомогою дронів цивільного призначення, придбаних у магазині, вели авіарозвідку на військовому аеродромі "Мачулищі".

Реклама:

Під час однієї з успішних операцій з розвідки, як стверджують партизани, дрон не тільки залітав на територію аеродрому, що охороняється, пролітав поблизу А-50, а й навіть сідав на його радіолокаційну станцію (тарілку).

Дослівно: "Не так давно диктатор (самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) вкотре розповідав своїм пропагандистам, що володіє найкращою ППО і засобами проти дронів. Тож, усі військові об'єкти нібито перебувають у цілковитій безпеці.

ВІДЕО ДНЯ

Ну і як себе проявили хвалені засоби антидронової боротьби, на розробку і виробництво яких витрачено десятки мільйонів рублів бюджетних коштів? Відповідь очевидна – ніяк. А чи доповідали інформацію про ці інциденти самопризначеному правителю? Звичайно ж ні".

Передісторія: