Данілов: У нас немає 100 тисяч втрат серед військових, це неможливо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував інформацію ЗМІ про нібито 100 тисяч загиблих українських військових.

Джерело: Данілов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 15 березня відоме американське видання Politico написало, що, за підрахунками американських військових чиновників, за рік повномасштабної війни загинули або були поранені понад 100 тисяч українських військових.

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Данілов заявив, що це неправда.

Пряма мова: "Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч - це абсолютно не відповідає дійсності".

Більше деталей: Точну цифру, як зазначив секретар РНБО, знають тільки українські військові та президент.

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За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

Пряма мова: "Після війни 14-го року ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. За багатьма напрямками у них були втрати просто шалені".

Що передувало: У НАТО підрахували, що щоденні втрати російських сил у боях в Україні вбитими та пораненими сягають 1 500 осіб.