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Данілов: У нас немає 100 тисяч втрат серед військових, це неможливо

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 17:13
Данілов: У нас немає 100 тисяч втрат серед військових, це неможливо
олексій данілов, Getty Images

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував інформацію ЗМІ про нібито 100 тисяч загиблих українських військових.

Джерело: Данілов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 15 березня відоме американське видання Politico написало, що, за підрахунками американських військових чиновників, за рік повномасштабної війни загинули або були поранені понад 100 тисяч українських військових.

Данілов заявив, що це неправда.

Пряма мова: "Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч - це абсолютно не відповідає дійсності".

Більше деталей: Точну цифру, як зазначив секретар РНБО, знають тільки українські військові та президент.

За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

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Пряма мова: "Після війни 14-го року ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. За багатьма напрямками у них були втрати просто шалені".

Що передувало: У НАТО підрахували, що щоденні втрати російських сил у боях в Україні вбитими та пораненими сягають 1 500 осіб.

Теми: війнажертвиЗбройні силиДанілов
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