Данилов: У нас нет 100 тысяч потерь среди военных, это невозможно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию СМИ о якобы 100 тысячах погибших украинских военных.

Источник: Данилов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: 15 марта известное американское издание Politico сообщило, что, по подсчетам американских военных чиновников, за год полномасштабной войны погибли или были ранены более 100 тысяч украинских военных.

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Данилов заявил, что это неправда.

Прямая речь: "Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч - это совершенно не соответствует действительности".

Больше деталей: Точную цифру, как отметил секретарь СНБО, знают только украинские военные и президент.

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По его словам, соотношение потерь в настоящее время составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.

Прямая речь: "После войны 14-го года мы знали, как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были потери просто безумные".

Что предшествовало: В НАТО подсчитали, что ежедневные потери российских сил в боях в Украине убитыми и ранеными достигает 1 500 человек.