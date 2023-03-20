Данилов: У нас нет 100 тысяч потерь среди военных, это невозможно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию СМИ о якобы 100 тысячах погибших украинских военных.

Источник: Данилов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: 15 марта известное американское издание Politico сообщило, что, по подсчетам американских военных чиновников, за год полномасштабной войны погибли или были ранены более 100 тысяч украинских военных.

Данилов заявил, что это неправда.

Прямая речь: "Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч - это совершенно не соответствует действительности".

Больше деталей: Точную цифру, как отметил секретарь СНБО, знают только украинские военные и президент.

По его словам, соотношение потерь в настоящее время составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.

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Прямая речь: "После войны 14-го года мы знали, как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были потери просто безумные".

Что предшествовало: В НАТО подсчитали, что ежедневные потери российских сил в боях в Украине убитыми и ранеными достигает 1 500 человек.