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Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін – ГУР

"Українська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 22:46
Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін – ГУР
Володимир Путін нібито відвідав Маріуполь, скріншот із відео Кремля

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські розвідники не мають доказів відвідування тимчасово окупованого Маріуполя справжнім президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону 20 березня, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Чому ви впевнені, що це був саме Володимир Путін у Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, справді зафіксований на цих кадрах".

Деталі: Юсов зазначив, що в експертному середовищі наразі точаться дискусії про те, чи живий Путін.

"Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі того самого Володимира Путіна за довгим столом на величезній відстані від живих людей. У нього тремтить одна рука і багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують самого Путіна. Серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах", – зазначив Юсов.

За його словами, що "це хороша режисура", і російська пропаганда вміє робити "різні постановочні сеанси".

"Але жодних доказів, що саме Путін був у Маріуполі, нам не надали", – заявив представник української військової розвідки. 

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Цьому передувало: Російські пропагандисти заявляли, що 18 березня – у річницю анексії Криму – Володимир Путін прибув у захоплений Крим, відвідав Херсонес під Севастополем. А після цього він нібито поїхав в окупований і напівзруйнований Маріуполь. Серед ночі він навіть поговорив там із жителями просто на вулиці.

Кремль заявив, що до Маріуполя Путін нібито прилетів на гелікоптері, потім сам за кермом автомобіля об'їхав кілька районів міста, а в мікрорайоні Невський поговорив із жителями, які нібито отримали квартири в новому будинку, – і в одну з них зайшов. Адміністрація президента показала яскраве відео з нічної поїздки

Одна з жінок на камеру сказала про те, що їм створили "шматочок раю", а натомість хтось вигукнув, що "це все неправда, це все напоказ!".

Усе це сталося одразу після видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента Росії.

Теми: ПутінРосіярозвідкаМаріуполь
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