Нет доказательств, что Мариуполь посетил настоящий Путин – ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские разведчики не имеют доказательств посещения временно оккупированного Мариуполя настоящим президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Андрей Юсов в эфире национального телемарафона 20 марта, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Человек, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах".

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Детали: Юсов отметил, что в экспертной среде сейчас идут дискуссии о том, жив ли Путин.

"Но если жив, то мы видим обычно встречи того самого Владимира Путина за длинным столом на огромном расстоянии от живых людей. У него дрожит одна рука и много других уже характерных признаков, которые хорошо характеризуют самого Путина. Среди этих характерных признаков нет прогулок по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями во дворах", – отметил Юсов.

По его словам, что "это хорошая режиссура", и российская пропаганда умеет делать "разные постановочные сеансы".

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"Но никаких доказательств, что именно Путин был в Мариуполе, нам не предоставили", – заявил представитель украинской военной разведки.

Этому предшествовало: Российские пропагандисты заявляли, что 18 марта – в годовщину аннексии Крыма – Владимир Путин прибыл в захваченный Крым, посетил Херсонес под Севастополем. А после этого он якобы поехал в оккупированный и полуразрушенный Мариуполь. Среди ночи он даже поговорил там с жителями прямо на улице.

Кремль заявил, что в Мариуполь Путин якобы прилетел на вертолете, затем сам за рулем автомобиля объехал несколько районов города, а в микрорайоне Невский поговорил с жителями, которые якобы получили квартиры в новом доме, – и в одну из них зашел. Администрация президента показала красочное видео из ночной поездки.

Одна из женщин на камеру сказала о том, что им создали "кусочек рая", но в то же время кто-то воскликнул, что "это все неправда, это все напоказ!".

Все это произошло сразу после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России.