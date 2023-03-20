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Нет доказательств, что Мариуполь посетил настоящий Путин – ГУР

"Украинская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 21:46
Нет доказательств, что Мариуполь посетил настоящий Путин – ГУР
Владимир Путин якобы посетил Мариуполь, скриншот из видео Кремля

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские разведчики не имеют доказательств посещения временно оккупированного Мариуполя настоящим президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Андрей Юсов в эфире национального телемарафона 20 марта, "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Человек, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах".

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Детали: Юсов отметил, что в экспертной среде сейчас идут дискуссии о том, жив ли Путин.

"Но если жив, то мы видим обычно встречи того самого Владимира Путина за длинным столом на огромном расстоянии от живых людей. У него дрожит одна рука и много других уже характерных признаков, которые хорошо характеризуют самого Путина. Среди этих характерных признаков нет прогулок по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями во дворах", – отметил Юсов.

По его словам, что "это хорошая режиссура", и российская пропаганда умеет делать "разные постановочные сеансы".

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"Но никаких доказательств, что именно Путин был в Мариуполе, нам не предоставили", – заявил представитель украинской военной разведки.

Этому предшествовало: Российские пропагандисты заявляли, что 18 марта – в годовщину аннексии Крыма – Владимир Путин прибыл в захваченный Крым, посетил Херсонес под Севастополем. А после этого он якобы поехал в оккупированный и полуразрушенный Мариуполь. Среди ночи он даже поговорил там с жителями прямо на улице.

Кремль заявил, что в Мариуполь Путин якобы прилетел на вертолете, затем сам за рулем автомобиля объехал несколько районов города, а в микрорайоне Невский поговорил с жителями, которые якобы получили квартиры в новом доме, – и в одну из них зашел. Администрация президента показала красочное видео из ночной поездки.

Одна из женщин на камеру сказала о том, что им создали "кусочек рая", но в то же время кто-то воскликнул, что "это все неправда, это все напоказ!".

Все это произошло сразу после выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России.

Темы: ПутинРосcияразведкаМариуполь
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