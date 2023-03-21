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Верховна Рада призначила двох міністрів і віцепрем'єра

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 11:36
Верховна Рада призначила двох міністрів і віцепрем'єра
колаж УП

Верховна Рада призначила Оксена Лісового на посаду міністра освіти і науки, Михайла Федорова знову міністром цифрової трансформації і віцепрем'єром та Олександра Камишіна - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Кандидатуру Лісового на пленарному засіданні 21 березня підтримали 313 народних депутатів.

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Оновлено: Рада призначила також віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова - 311 голосами.

Камишіна Олександра призначено міністром з питань стратегічних галузей промисловості. "За" - 312 голосів.

Що передувало: Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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У Кабміні пояснювали зокрема, що Федорова знову призначать міністром, і він опікуватиметься ще низкою напрямів, окрім діджиталізації. Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України.

Читайте також: Шкарлет йде у відставку. Що відомо про потенційних кандидатів на посаду міністра освіти

Теми: Міносвіти
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