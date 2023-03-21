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Верховная Рада назначила двух министров и вице-премьера

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 11:36
Верховная Рада назначила двух министров и вице-премьера
коллаж УП

Верховная Рада назначила Оксена Лисового на должность министра образования и науки, Михаила Федорова снова министром цифровой трансформации и вице-премьером, и Александра Камышина - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Кандидатуру Лисового на пленарном заседании 21 марта поддержали 313 народных депутатов.

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Обновлено: Рада назначила также вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова - 311 голосами.

Камышин Александр назначен министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. "За" - 312 голосов.

Что предшествовало: Верховная Рада на заседании 20 марта отправила в отставку 3 министров - министра образования и науки Сергея Шкарлета, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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В Кабмине объясняли в частности, что Федорова снова назначат министром, и он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины.

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Темы: Минобразования
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