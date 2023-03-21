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Starlink блокує роботу терміналів над водою і окупованою територією України – The Economist

Альона Мазуренко Вівторок, 21 березня 2023, 15:20
Starlink блокує роботу терміналів над водою і окупованою територією України – The Economist
ФОТО: GETTY IMAGES

На терміналах Starlink в Україні встановлені геоблоки, що не дозволяють працювати не лише на окупованих Росією територіях, а й над водою.

Джерело: The Economist

Дослівно: "Starlink тепер використовує геофіксацію для блокування використання своїх терміналів - не лише над окупованою Росією територією всередині України, але й, за словами джерела в українській військовій розвідці, над водою і коли приймач рухається зі швидкістю понад 100 км/год.

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Тому українські розробники безпілотників тепер використовують низку інших, більш дорогих систем зв'язку, причому часто на одному апараті встановлюють кілька систем".

Деталі: Журналісти посилаються на інсайдера з оборонної промисловості, який на умовах анонімності повідомив, що найближчими тижнями Україна має отримати "значний і високотехнологічний потенціал"".

Тим не менш, за його словами, росіяни все ще дуже вдало "можуть глушити частоти, підробляти GPS, відправляти безпілотник на неправильну висоту, так що він просто падає з неба".

ВІДЕО ДНЯ

Один з експертів заявив, що загроза з боку наземних засобів ППО означає, що українські розвідувальні безпілотники не можуть бачити більше 15 км за російською лінією фронту.

Водночас, українська армія завершила велику реструктуризацію, створивши 60 нових ескадрилій ударних безпілотників, щонайменше по одній у кожній бригаді, з окремим штабом і командирами. Це перша реформа такого роду в світі.

Воєнну доктрину України було оновлено, включивши до неї (засекречені) керівні принципи використання безпілотників.

Міноборони створило нову раду для координації роботи виробників безпілотників. Відбувається дерегуляція: усунення бар'єрів для імпорту та сертифікації.

Передісторія

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 28 лютого Україна отримала перші станції супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні. 
  • Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та Романівки.
  • У жовтні 2022 року українські війська почали повідомляти про перебої в роботі пристроїв зв'язку Starlink на лінії фронту, що ускладнює роботу українських військових зі звільнення територій.

Теми: Маскбезпілотники
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