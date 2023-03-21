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Starlink блокує роботу терміналів над водою і окупованою територією України – The Economist

Альона Мазуренко Вівторок, 21 березня 2023, 16:20
Starlink блокує роботу терміналів над водою і окупованою територією України – The Economist
ФОТО: GETTY IMAGES

На терміналах Starlink в Україні встановлені геоблоки, що не дозволяють працювати не лише на окупованих Росією територіях, а й над водою.

Джерело: The Economist

Дослівно: "Starlink тепер використовує геофіксацію для блокування використання своїх терміналів - не лише над окупованою Росією територією всередині України, але й, за словами джерела в українській військовій розвідці, над водою і коли приймач рухається зі швидкістю понад 100 км/год.

Тому українські розробники безпілотників тепер використовують низку інших, більш дорогих систем зв'язку, причому часто на одному апараті встановлюють кілька систем".

Деталі: Журналісти посилаються на інсайдера з оборонної промисловості, який на умовах анонімності повідомив, що найближчими тижнями Україна має отримати "значний і високотехнологічний потенціал"".

Тим не менш, за його словами, росіяни все ще дуже вдало "можуть глушити частоти, підробляти GPS, відправляти безпілотник на неправильну висоту, так що він просто падає з неба".

Один з експертів заявив, що загроза з боку наземних засобів ППО означає, що українські розвідувальні безпілотники не можуть бачити більше 15 км за російською лінією фронту.

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Водночас, українська армія завершила велику реструктуризацію, створивши 60 нових ескадрилій ударних безпілотників, щонайменше по одній у кожній бригаді, з окремим штабом і командирами. Це перша реформа такого роду в світі.

Воєнну доктрину України було оновлено, включивши до неї (засекречені) керівні принципи використання безпілотників.

Міноборони створило нову раду для координації роботи виробників безпілотників. Відбувається дерегуляція: усунення бар'єрів для імпорту та сертифікації.

Передісторія

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 28 лютого Україна отримала перші станції супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні. 
  • Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та Романівки.
  • У жовтні 2022 року українські війська почали повідомляти про перебої в роботі пристроїв зв'язку Starlink на лінії фронту, що ускладнює роботу українських військових зі звільнення територій.

Теми: Маскбезпілотники
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