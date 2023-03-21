Starlink блокирует работу терминалов над водой и оккупированной территорией Украины – The Economist

На терминалах Starlink в Украине установлены геоблоки, которые не позволяют работать не только на оккупированных Россией территориях, но и над водой.

Источник: The Economist

Дословно: "Starlink теперь использует геофиксацию для блокировки использования своих терминалов - не только над оккупированной Россией территорией внутри Украины, но и, по словам источника в украинской военной разведке, над водой и когда приемник движется со скоростью более 100 км/ч.

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Поэтому украинские разработчики беспилотников теперь используют ряд других, более дорогих систем связи, причем часто на одном аппарате устанавливают несколько систем".

Детали: Журналисты ссылаются на инсайдера из оборонной промышленности, который на условиях анонимности сообщил, что в ближайшие недели Украина должна получить "значительный и высокотехнологичный потенциал"".

Тем не менее, по его словам, россияне все еще очень удачно "могут глушить частоты, подделывать GPS, отправлять беспилотник на неправильную высоту, так что он просто падает с неба".

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Один из экспертов заявил, что угроза со стороны наземных средств ПВО означает, что украинские разведывательные беспилотники не могут видеть более 15 км за российской линией фронта.

В то же время, украинская армия завершила большую реструктуризацию, создав 60 новых эскадрилий ударных беспилотников, по меньшей мере по одной в каждой бригаде, с отдельным штабом и командирами. Это первая реформа такого рода в мире.

Военную доктрину Украины обновили, включив в нее (засекреченные) руководящие принципы использования беспилотников.

Минобороны создало новый совет для координации работы производителей беспилотников. Происходит дерегуляция: устранение барьеров для импорта и сертификации.

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