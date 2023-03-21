Starlink блокирует работу терминалов над водой и оккупированной территорией Украины – The Economist
На терминалах Starlink в Украине установлены геоблоки, которые не позволяют работать не только на оккупированных Россией территориях, но и над водой.
Источник: The Economist
Дословно: "Starlink теперь использует геофиксацию для блокировки использования своих терминалов - не только над оккупированной Россией территорией внутри Украины, но и, по словам источника в украинской военной разведке, над водой и когда приемник движется со скоростью более 100 км/ч.
Поэтому украинские разработчики беспилотников теперь используют ряд других, более дорогих систем связи, причем часто на одном аппарате устанавливают несколько систем".
Детали: Журналисты ссылаются на инсайдера из оборонной промышленности, который на условиях анонимности сообщил, что в ближайшие недели Украина должна получить "значительный и высокотехнологичный потенциал"".
Тем не менее, по его словам, россияне все еще очень удачно "могут глушить частоты, подделывать GPS, отправлять беспилотник на неправильную высоту, так что он просто падает с неба".
Один из экспертов заявил, что угроза со стороны наземных средств ПВО означает, что украинские разведывательные беспилотники не могут видеть более 15 км за российской линией фронта.
В то же время, украинская армия завершила большую реструктуризацию, создав 60 новых эскадрилий ударных беспилотников, по меньшей мере по одной в каждой бригаде, с отдельным штабом и командирами. Это первая реформа такого рода в мире.
Военную доктрину Украины обновили, включив в нее (засекреченные) руководящие принципы использования беспилотников.
Минобороны создало новый совет для координации работы производителей беспилотников. Происходит дерегуляция: устранение барьеров для импорта и сертификации.
Предыстория:
- После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
- Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
- В октябре 2022 года украинские войска начали сообщать о перебоях в работе устройств связи Starlink на линии фронта, что усложняет работу украинских военных по освобождению территорий.