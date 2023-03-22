У Хмельницькому прогримів вибух – ОВА

У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогримів звук вибуху.

Джерела: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram, "Суспільне" у Telegram

Дослівно: "Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!".

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Деталі: Про звуки вибухів у місті також повідомило "Суспільне".

Що цьому передувало:

Вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу.

Через повітряну атаку ворога у Київській та Житомирській областях спрацювали сили ППО.