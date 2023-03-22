У Хмельницькому прогримів вибух – ОВА

У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогримів звук вибуху.

Джерела: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram, "Суспільне" у Telegram

Дослівно: "Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!".

Деталі: Про звуки вибухів у місті також повідомило "Суспільне".

Що цьому передувало: