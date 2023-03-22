У Хмельницькому прогримів вибух – ОВА
Середа, 22 березня 2023, 01:41
У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогримів звук вибуху.
Джерела: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram, "Суспільне" у Telegram
Дослівно: "Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!".
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Деталі: Про звуки вибухів у місті також повідомило "Суспільне".
Що цьому передувало:
- Вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу.
- Через повітряну атаку ворога у Київській та Житомирській областях спрацювали сили ППО.
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