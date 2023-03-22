В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА

В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремел звук взрыва.

Источники: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram, "Суспільне" в Telegram

Дословно: "Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: О звуках взрывов в городе также сообщило "Суспільне".

Что этому предшествовало: