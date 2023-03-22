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В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 02:41
В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
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В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремел звук взрыва.

Источники: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram, "Суспільне" в Telegram

Дословно: "Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: О звуках взрывов в городе также сообщило "Суспільне".

Что этому предшествовало:

  • Ночью 22 марта в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.
  • Из-за воздушной атаки врага в Киевской и Житомирской областях сработали силы ПВО.

Темы: Хмельницкийвоздушная тревогавзрыв
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