В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА

В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремел звук взрыва.

Источники: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram, "Суспільне" в Telegram

Дословно: "Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!".

Реклама:

Детали: О звуках взрывов в городе также сообщило "Суспільне".

Что этому предшествовало:

Ночью 22 марта в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.

Из-за воздушной атаки врага в Киевской и Житомирской областях сработали силы ПВО.