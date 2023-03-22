В Хмельницком прогремел взрыв – ОВА
Среда, 22 марта 2023, 02:41
В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремел звук взрыва.
Источники: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram, "Суспільне" в Telegram
Дословно: "Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!".
Детали: О звуках взрывов в городе также сообщило "Суспільне".
Что этому предшествовало:
- Ночью 22 марта в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.
- Из-за воздушной атаки врага в Киевской и Житомирской областях сработали силы ПВО.