У Хмельницькій області не зафіксовані "прильоти" – ОВА
Середа, 22 березня 2023, 04:42
На території Хмельницької області немає ворожих влучань, під час тривоги в області працювали сили протиповітряної оборони.
Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "Прильотів на території області наразі не зафіксовано".
Деталі: Зазначається, що під час повітряної тривоги працювала ППО.
О 04:33 в області скасували повітряну тривогу.
Що цьому передувало:
- Вночі 22 березня ОВА повідомила, що у Хмельницькому прогримів звук вибуху.
- Через повітряну атаку ворога у Київській та Житомирській областях спрацювали сили ППО.
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