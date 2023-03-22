У Хмельницькій області не зафіксовані "прильоти" – ОВА

На території Хмельницької області немає ворожих влучань, під час тривоги в області працювали сили протиповітряної оборони.

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "Прильотів на території області наразі не зафіксовано".

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Деталі: Зазначається, що під час повітряної тривоги працювала ППО.

О 04:33 в області скасували повітряну тривогу.

Що цьому передувало:

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