В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА
Среда, 22 марта 2023, 04:42
На территории Хмельницкой области нет вражеских попаданий, во время тревоги в области работали силы противовоздушной обороны.
Источник: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram
Дословно: "Прилетов на территории области пока не зафиксировано".
Детали: Отмечается, что во время воздушной тревоги работала ПВО.
В 04:33 в области отменили воздушную тревогу.
Что этому предшествовало:
- Ночью 22 марта ОВА сообщила, что в Хмельницком прогремел звук взрыва.
- Из-за воздушной атаки врага в Киевской и Житомирской областях сработали силы ПВО.
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