В Хмельницкой области не зафиксированы "прилеты" – ОВА

На территории Хмельницкой области нет вражеских попаданий, во время тревоги в области работали силы противовоздушной обороны.

Источник: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram

Дословно: "Прилетов на территории области пока не зафиксировано".

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Детали: Отмечается, что во время воздушной тревоги работала ПВО.

В 04:33 в области отменили воздушную тревогу.

Что этому предшествовало:

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