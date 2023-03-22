На Житомирщині дрон пошкодив об'єкт інфраструктури, на Одещині ракета влучила в монастир УПЦ МП

Ракета влучила в будівлю монастиря в Одесі, фото "Суспільне Одеса"

У ніч на 22 березня російські війська атакували дронами Київську й Житомирську області, ввечері ракетами – Одеську область, впродовж доби обстрілювали низку областей, а над Чернігівщиною та Сумщиною скинули боєприпаси з безпілотників.

Джерело: зведені дані обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 09:00 середи 22 березня

Деталі: Київщина: внаслідок нічної атаки дронами в області пошкоджено цивільний об'єкт.

Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених (уже відомо про 4-х загиблих – ред.). Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники. Інформація уточнюється.

Над Києвом було збито всі 8 ворожих дронів.

Житомирщина: цієї ночі під час атаки дронів зазнав пошкодження один з об'єктів інфраструктури області. 3 безпілотники було збито підрозділами протиповітряної оборони.

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Чернігівщина: за добу – 3 обстріли, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, із артилерії. Також зафіксовано скидання боєприпасу із БПЛА. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: 21 березня росіяни здійснили обстріли території Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Великописарівської, Свеської, Есманської, Середино-Будської громад. Били з мінометів та артилерії. Також на територію Білопільської громади здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою (типу ВОГ). Без втрат та руйнувань серед населення області.

Дніпропетровщина: у вівторок надвечір російська армія вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів з важкої артилерії. Люди через обстріл не постраждали. Проте пошкоджені 2 приватнi будинки, кілька господарських споруд та авто. Обірвана лінія електропередач.

Вночі російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії була Марганецька громада. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоіванівка, Чарівне, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Білогір'я, Щербаки, Приморське, Степове, Малі Щербаки.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Харківщина: у вівторок ввечері під час обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено житловий будинок.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове.

Внаслідок артобстрілу м. Куп'янськ пошкоджено ворота та депо пожежно-рятувальної частини, автомобіль КамАЗ, вибиті вікна в двох житлових п’ятиповерхівках.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати українську оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах Кремінної, Діброви та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоселівське, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: ворог здійснив 44 обстріли за добу із застосуванням ЗРК "С 300", невстановленого типу ракети, артилерії, РСЗВ "Смерч", "Град", танків. Обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Гірник, Красногорівка, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Нетайлове, с.Степове, с.Предтечине, с.Хромове, с.Стінки, с.Зоряне.

Пошкоджено 18 житлових будинків (з них 4 багатоквартирних), 2 гаражі, школа, будівля "Часовоярського вогнетривкого комбінату".

По області за добу – 4 людей загинули, 5 поранених.

Одеська область: ввечері 21 березня ворог завдав ракетного удару по області. Було випущено три керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря.

2 ракети збили силами ППО. Одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату. Внаслідок ракетного удару постраждали 4 людини.

Херсонщина: російські війська масовано обстрілюють Бериславський та Херсонський райони. За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 248 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 8 разів. 51 снаряд влучив у житлові квартали: приватні й багатоквартирні будинки. Двоє людей дістали поранення.

У Бериславському районі російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар. Кладовище, куди влучили 8 російських снарядів, знаходиться за селом Михайлівка Бериславського району.

З деокупованої території області евакуйовано 73 особи.