В Житомирской области дрон повредил объект инфраструктуры, в Одесской – ракета попала в монастырь УПЦ МП

Ракета попала в здание монастыря в Одессе, фото "Суспільне Одеса"

В ночь на 22 марта российские войска атаковали дронами Киевскую и Житомирскую области, вечером ракетами – Одесскую область, в течение суток обстреливали ряд областей, а над Черниговской и Сумской областями сбросили боеприпасы с беспилотников.

Источник: сведенные данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 среды 22 марта

Детали: Киевщина: в результате ночной атаки дронами в области поврежден гражданский объект.

Известно о 3 погибших и 7 раненых (уже известно о 4-х погибших – ред.). По состоянию на 05:50 пожар локализован. На месте работают спасатели. Информация уточняется.

Над Киевом были сбиты все 8 вражеских дронов.

Житомирщина: этой ночью во время атаки дронов получил повреждения один из объектов инфраструктуры области. 3 беспилотника были сбиты подразделениями противовоздушной обороны.

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Черниговщина: за сутки – 3 обстрела, Новгород-Северский и Корюковский районы, из артиллерии. Также зафиксирован сброс боеприпаса из БПЛА. Без жертв и разрушений.

Сумская область: 21 марта россияне совершили обстрелы территории Юнаковской, Новослободской, Белопольской, Великописаревской, Свеской, Эсманской, Середино-Будской общин. Били из минометов и артиллерии. Также на территорию Белопольской общины осуществлен сброс с БПЛА взрывного устройства (типа ВОГ). Без потерь и разрушений среди населения области.

Днепропетровская область: во вторник вечером российская армия ударила по Мировской общине Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии. Люди из-за обстрела не пострадали. Однако повреждены 2 частных дома, несколько хозяйственных построек и авто. Оборвана линия электропередач.

Ночью российская армия снова ударила по Никопольскому району. Под прицелом тяжелой артиллерии была Марганецкая община. Обошлось без погибших и пострадавших. Последствия атаки уточняются.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новоивановка, Чаривне, Каменское, Гуляйполе, Новоданиловка, Гуляйпольское, Новоандреевка, Красное, Ольговское, Орехов, Железнодорожное, Малая Токмачка, Малиновка, Преображенка, Белогорье, Щербаки, Приморское, Степное, Малые Щербаки.

Поступило 14 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Харьковская область: во вторник вечером во время обстрела г. Купянск поврежден жилой дом.

На Слобожанском направлении в течение минувших суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Басово, Казачья Лопань, Стрелечье, Глубокое, Волчанск и Великий Бурлук.

На Купянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крохмальное и Берестовое.

В результате артобстрела г. Купянск повреждены ворота и депо пожарно-спасательной части, автомобиль КамАЗ, выбиты окна в двух жилых пятиэтажках.

Луганская область: на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать украинскую оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах Кременной, Дибровы и Белогоровки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новоселовское, Невское и Белогоровка. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: враг совершил 44 обстрела за сутки с применением ЗРК "С 300", неустановленного типа ракеты, артиллерии, РСЗО "Смерч", "Град", танков. Обстреляны Авдеевка, Часов Яр, Горняк, Красногоровка, с.Северное, с.Тоненькое, с.Нетайлово, с.Степное, с.Предтечино, с.Хромовое, с.Стенки, с.Зоряное.

Повреждены 18 жилых домов (из них 4 многоквартирных), 2 гаража, школа, здание "Часовоярского огнеупорного комбината".

По области за сутки – 4 человека погибли, 5 раненых.

Одесская область: вечером 21 марта враг нанес ракетный удар по области. Было выпущено три управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря.

2 ракеты сбили силами ПВО. Одна ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата. В результате ракетного удара пострадали 4 человека.

Херсонская область: российские войска массированно обстреливают Бериславский и Херсонский районы. За минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 8 раз. 51 снаряд попал в жилые кварталы: частные и многоквартирные дома. Два человека получили ранения.

В Бериславском районе российские оккупанты прицельно обстреляли кладбище. Кладбище, куда попали 8 российских снарядов, находится за селом Михайловка Бериславского района.

С деоккупированной территории области эвакуированы 73 человека.