Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нічна атака російських безпілоників: ППО збила всі 8 ворожих цілей навколо Києва

"Українська правда", Ірина БалачукСереда, 22 березня 2023, 06:23
Нічна атака російських безпілоників: ППО збила всі 8 ворожих цілей навколо Києва
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Під час нічної повітряної атаки росіян на Україну сили протиповітряної оборони знищили всі 8 ворожих цілей навколо Києва.

Джерело: Київська міська військова адміністрація, яка цитує у Telegram начальника адміністрації Сергія Попка

Пряма мова: "Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed".

Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені".

Деталі: Пізніше він уточнив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed". 

За попередніми даними Попка, обійшлося без жертв і руйнувань.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ППОКиївбезпілотники
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото"Поїхав би до РФ, але квартири та шмутки тримають": ще одного попа відправили "на молитву" до СБУ

таблицяБільше третини українців мають родичів або знайомих, які загинули чи поранені

Експосадовця Міноборони засудили до 4,5 років колонії: пропонував хабар

відеоЗалужний показав, як ЗСУ знищили російський корабель "Саратов" рік тому

СБУ затримала двох агентів РФ, серед яких – інженер-конструктор заводу "Мотор Січ"

фото, доповнено від 08:55Росіяни вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці: 5 загиблих

Усі новини...
ППО
Українські захисники знищили вночі 16 "Шахедів", з них 8 – над Києвом
На Житомирщині працює ППО
На Київщині працюють сили ППО – ОВА
Останні новини
16:33
Миколаїв завершує опалювальний сезон 
16:28
Binance припиняє депозити та виведення коштів через технічні збої
16:21
На Закарпатті трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчинку, дали умовний термін
16:18
фото"Поїхав би до РФ, але квартири та шмутки тримають": ще одного попа відправили "на молитву" до СБУ
16:15
Німеччина передала Україні інженерні машини Dachs та кулемети
16:09
Петиція про облаштування на Аскольдовій горі Пантеону Героїв набрала 25 тисяч підписів
16:06
КС Вірменії на тлі видачі ордера на арешт Путіна визнав Римський статут відповідним конституції
15:56
таблицяБільше третини українців мають родичів або знайомих, які загинули чи поранені
15:52
фотоРФ використала свій аналог американських "розумних" бомб на Сумщині – Defense Express
15:49
Фонд гарантування почав виплату усіх вкладів "Айбокс Банку"
Усі новини...