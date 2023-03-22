Нічна атака російських безпілоників: ППО збила всі 8 ворожих цілей навколо Києва
Середа, 22 березня 2023, 06:23
Під час нічної повітряної атаки росіян на Україну сили протиповітряної оборони знищили всі 8 ворожих цілей навколо Києва.
Джерело: Київська міська військова адміністрація, яка цитує у Telegram начальника адміністрації Сергія Попка
Пряма мова: "Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed".
Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені".
Деталі: Пізніше він уточнив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed".
За попередніми даними Попка, обійшлося без жертв і руйнувань.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Вночі 22 березня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу.
- Через повітряну атаку ворога у Київській, Хмельницькій, Житомирській областях спрацювали сили ППО.