Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нічна атака російських безпілоників: ППО збила всі 8 ворожих цілей навколо Києва

"Українська правда", Ірина БалачукСереда, 22 березня 2023, 05:23
Нічна атака російських безпілоників: ППО збила всі 8 ворожих цілей навколо Києва
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Під час нічної повітряної атаки росіян на Україну сили протиповітряної оборони знищили всі 8 ворожих цілей навколо Києва.

Джерело: Київська міська військова адміністрація, яка цитує у Telegram начальника адміністрації Сергія Попка

Пряма мова: "Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed".

Реклама:

Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені".

Деталі: Пізніше він уточнив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed". 

За попередніми даними Попка, обійшлося без жертв і руйнувань.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

Теми: ППОКиївбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ППО
З'явився знімок наслідків удару по російській базі ППО в Криму
Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: