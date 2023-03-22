Нічна атака російських безпілоників: ППО збила всі 8 ворожих цілей навколо Києва

Під час нічної повітряної атаки росіян на Україну сили протиповітряної оборони знищили всі 8 ворожих цілей навколо Києва.

Джерело: Київська міська військова адміністрація, яка цитує у Telegram начальника адміністрації Сергія Попка

Пряма мова: "Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed".

Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені".

Деталі: Пізніше він уточнив, що над Києвом виявили 8 ворожих БПЛА типу "Shahed".

За попередніми даними Попка, обійшлося без жертв і руйнувань.

Що цьому передувало:

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