У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя

За попередньою інформацією, по Запоріжжю 22 березня російські окупанти вдарили з реактивної артилерії.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, Офіс генпрокурора в Telegram

Пряма мова: "Треба розуміти, що Запоріжжя це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".

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Це – реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання секунди фактично (тому повітряна тривога вмикається в момент удару або й після нього -ред.). Якщо є у наших Сил оборони можливість оповістити, що буде працювати реактивна чи ствольна артилерія, то це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше (здійснюються) по житлових кварталах міст".

Деталі: Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.

Оновлено: Офіс генпрокурора повідомляє, що за їхніми даними, близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет, тип яких на даний час встановлюється. Попередньо постраждало більше 20 людей, серед них троє дітей.

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Що передувало: Під обстріл окупантів 22 березня потрапили два дев’ятиповерхових будинки. За даними ОВА ракета влучила в стик.

За попередніми даними, постраждали не менше 25 людей, один потерпілий помер у лікарні.

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети.

Нагадаємо: Як пояснював Ігнат, українська протиповітряна оборона ефективно збиває крилаті ракети РФ, проте не має засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет (серед них і реактивні снаряди РСЗВ).