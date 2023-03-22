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В Воздушных силах рассказали, чем Россия ударила по жилому кварталу Запорожья

Валентина РоманенкоСреда, 22 марта 2023, 15:25
В Воздушных силах рассказали, чем Россия ударила по жилому кварталу Запорожья
фото из ТГ Запорожской ОВА

По предварительной информации, по Запорожью 22 марта российские оккупанты ударили из реактивной артиллерии.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, Офис генпрокурора в Telegram

Прямая речь: "Надо понимать, что Запорожье это прифронтовой город, находится недалеко от линии боевого соприкосновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".

Это - реактивная артиллерия, она летит очень быстро: от пуска до попадания секунды фактически (поэтому воздушная тревога включается в момент удара или после него -ред.). Если есть у наших Сил обороны возможность оповестить, что будет работать реактивная или ствольная артиллерия, то это безусловно делается. Если такой возможности нет, нет разведданных, то могут быть такие вот террористические атаки врага, которые не впервые (осуществляются) по жилым кварталам городов".

Детали: Спикер Воздушных сил отметил, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.

Обновлено: Офис генпрокурора сообщает, что по их данным, около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей.

Что предшествовало: Под обстрел оккупантов 22 марта попали два девятиэтажных дома. По данным ОВА ракета попала в стык.

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По предварительным данным, пострадали не менее 25 человек, один пострадавший скончался в больнице.

Президент Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты.

Напомним: Как объяснял Игнат, украинская противовоздушная оборона эффективно сбивает крылатые ракеты РФ, однако не имеет средств против ракет врага, которые летят по баллистической траектории, и еще ряда ракет (среди них и реактивные снаряды РСЗО).

Темы: Запорожьеракетный ударВоздушные силы ВСУ
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