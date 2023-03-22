Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 33 - ОВА
Середа, 22 березня 2023, 15:31
Внаслідок ракетного удару росіян по Запоріжжю у середу вдень постраждали щонайменше 33 людини, одна людина загинула. Серед поранених – троє дітей.
Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в ефірі телемарафону новин і в коментарі "Укрінформу"
Пряма мова: "На зараз є 33 постраждалих, одна людина загинула, троє діточок 5, 7 і 9 років зараз знаходяться у лікарні. Але вони легкі. Також ще троє у нас тяжких".
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Деталі: Серед постраждалих 28 людей - госпіталізовані. П'ятьом надана допомога на місці.
Малашко повідомив також, що на місці влучання ракети наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
За його словами, є інформація, що в квартирі, куди саме було влучання, можуть бути люди, попередньо – літня пара.
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Що передувало:
- У середу 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет. Одна з них влучила у дві багатоповерхівки, що стоять поруч.
- У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".
- Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучання ракети у будинки.