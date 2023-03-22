Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 33 - ОВА
В результате ракетного удара россиян по Запорожью в среду днем пострадали как минимум 33 человека, есть один погибший. Среди раненых – трое детей.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона новостей и в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "На сейчас есть 33 пострадавших, один человек погиб, трое детишек 5, 7 и 9 лет сейчас находятся в больнице. Но они легкие. Также еще трое у нас тяжелых".
Детали: Среди пострадавших 28 человек - госпитализированы. Пятерым оказана помощь на месте.
Малашко сообщил, что на месте попадания ракеты сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.
По его словам, есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно – пожилая пара.
Что предшествовало:
- В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.
- В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".
- Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания ракеты в дома.