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Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 33 - ОВА

Евгений КизиловСреда, 22 марта 2023, 16:31
Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 33 - ОВА
скриншот из видео попадания

В результате ракетного удара россиян по Запорожью в среду днем пострадали как минимум 33 человека, есть один погибший. Среди раненых – трое детей.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона новостей и в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "На сейчас есть 33 пострадавших, один человек погиб, трое детишек 5, 7 и 9 лет сейчас находятся в больнице. Но они легкие. Также еще трое у нас тяжелых".

Детали: Среди пострадавших 28 человек - госпитализированы. Пятерым оказана помощь на месте.

Малашко сообщил, что на месте попадания ракеты сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

По его словам, есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно – пожилая пара.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.
  • В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".
  • Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания ракеты в дома.

Темы: Запорожьевойнажертвы
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