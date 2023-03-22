Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 33 - ОВА

В результате ракетного удара россиян по Запорожью в среду днем пострадали как минимум 33 человека, есть один погибший. Среди раненых – трое детей.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона новостей и в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "На сейчас есть 33 пострадавших, один человек погиб, трое детишек 5, 7 и 9 лет сейчас находятся в больнице. Но они легкие. Также еще трое у нас тяжелых".

Детали: Среди пострадавших 28 человек - госпитализированы. Пятерым оказана помощь на месте.

Малашко сообщил, что на месте попадания ракеты сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

По его словам, есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно – пожилая пара.

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