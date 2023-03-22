Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 33 - ОВА

Евгений КизиловСреда, 22 марта 2023, 15:31
Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 33 - ОВА
скриншот из видео попадания

В результате ракетного удара россиян по Запорожью в среду днем пострадали как минимум 33 человека, есть один погибший. Среди раненых – трое детей.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона новостей и в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "На сейчас есть 33 пострадавших, один человек погиб, трое детишек 5, 7 и 9 лет сейчас находятся в больнице. Но они легкие. Также еще трое у нас тяжелых".

Реклама:

Детали: Среди пострадавших 28 человек - госпитализированы. Пятерым оказана помощь на месте.

Малашко сообщил, что на месте попадания ракеты сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

По его словам, есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно – пожилая пара.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.
  • В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".
  • Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания ракеты в дома.

Темы: Запорожьевойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Запорожье
На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие
Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены 4 многоэтажки
Группа "Шахедов" атакует Запорожье: прогремели взрывы
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: