Рятувальники завершили пошук людей під завалами в Запоріжжі – МВС

Багатоповерхівки у Запоріжжі після російської атаки, фото Клименка

Рятувальна операція в багатоповерхівках у Запоріжжі, куди 22 березня влучила російська ракета, завершилась - одна людина загинула і шість врятовано. Усього постраждали 34 особи.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Запоріжжя: рятувальна операція завершена. Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів 6 людей та ліквідували пожежу в 2 багатоповерхівках.

Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла в лікарні".

Деталі: За словами міністра, рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Їм допомагали багато волонтерів.

Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

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