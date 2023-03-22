Рятувальники завершили пошук людей під завалами в Запоріжжі – МВС
Рятувальна операція в багатоповерхівках у Запоріжжі, куди 22 березня влучила російська ракета, завершилась - одна людина загинула і шість врятовано. Усього постраждали 34 особи.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook
Пряма мова: "Запоріжжя: рятувальна операція завершена. Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів 6 людей та ліквідували пожежу в 2 багатоповерхівках.
Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла в лікарні".
Деталі: За словами міністра, рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Їм допомагали багато волонтерів.
Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.
Що передувало:
- У середу 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет. Одна з них влучила у дві багатоповерхівки, що стоять поруч.
- У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".
- Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучання.