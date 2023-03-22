Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рятувальники завершили пошук людей під завалами в Запоріжжі – МВС

Євген КізіловСереда, 22 березня 2023, 21:51
Рятувальники завершили пошук людей під завалами в Запоріжжі – МВС
Багатоповерхівки у Запоріжжі після російської атаки, фото Клименка

Рятувальна операція в багатоповерхівках у Запоріжжі, куди 22 березня влучила російська ракета, завершилась - одна людина загинула і шість врятовано. Усього постраждали 34 особи.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Запоріжжя: рятувальна операція завершена. Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів 6 людей та ліквідували пожежу в 2 багатоповерхівках.

Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла в лікарні".

Деталі: За словами міністра, рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Їм допомагали багато волонтерів.

Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • У середу 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет. Одна з них влучила у дві багатоповерхівки, що стоять поруч.
  • У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".
  • Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучання.

Теми: Запоріжжяжертвивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленський поїхав на передову в Запорізькій області і отримав коїн від військових

В Китаї прокоментували поставку Росією ядерної зброї до Білорусі

фотоУ Львові затримали ворожу шпигунку, яка збирала дані про ЗСУ

мапаВ Україні різко похолодає, потепління прийде в квітні

фото, відео, оновлено від 12:14Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів

МЗС закликало комісара ООН не давати "незбалансованих" оцінок щодо справи УПЦ МП

Усі новини...
Запоріжжя
Кількість постраждалих від російського удару по Запоріжжю зросла до 33 - ОВА
У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя
Стало відомо про 17 потерпілих і одного загиблого від ракетного удару по Запоріжжю
Останні новини
18:08
ЗМІ: у справі про вибух у Врбетіце, який влаштувала РФ, може з'явитись новий підозрюваний
17:59
Пункти Незламності на Київщині змінюють графік роботи
17:50
Бізнес залучив ще 1,6 мільярда доступних кредитів від держави
17:47
Російський Радбез вирішив, що не буде рятувати США від "розпаду"
17:46
Волонтерам та журналістам заборонили в'їзд в Авдіївку: місто в "червоній зоні"
17:45
Нафта дорожчає на тлі зупинки видобутку в Курдистані і банківського оптимізму
17:43
"Не підливати олії в вогонь": Китай хоче, щоб США сприяли переговорам РФ і України
17:22
В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 – ЗМІ
17:13
Цьогоріч уряд може виплатити НБУ понад 80 млрд грн за ОВДП
17:12
Меморіальну дошку російському полководцю Суворову демонтували в Одесі
Усі новини...