Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рятувальники завершили пошук людей під завалами в Запоріжжі – МВС

Євген КізіловСереда, 22 березня 2023, 20:51
Рятувальники завершили пошук людей під завалами в Запоріжжі – МВС
Багатоповерхівки у Запоріжжі після російської атаки, фото Клименка

Рятувальна операція в багатоповерхівках у Запоріжжі, куди 22 березня влучила російська ракета, завершилась - одна людина загинула і шість врятовано. Усього постраждали 34 особи.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Запоріжжя: рятувальна операція завершена. Рятувальники ДСНС України витягли з-під завалів 6 людей та ліквідували пожежу в 2 багатоповерхівках.

Реклама:

Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла в лікарні".

Деталі: За словами міністра, рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Їм допомагали багато волонтерів.

Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • У середу 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет. Одна з них влучила у дві багатоповерхівки, що стоять поруч.
  • У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".
  • Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучання.

Теми: Запоріжжяжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Запоріжжя
На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство
Ворог вночі атакував Запоріжжя: пошкоджено 4 багатоповерхівки
Група "Шахедів" атакує Запоріжжя: пролунали вибухи
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: