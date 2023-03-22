Спасатели завершили поиск людей под завалами в Запорожье – МВД
Спасательная операция в многоэтажках в Запорожье, куда 22 марта попала российская ракета, завершилась – один человек погиб и шесть спасены. Всего пострадали 34 человека.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Facebook
Прямая речь: "Запорожье: спасательная операция завершена. Спасатели ГСЧС Украины вытащили из-под завалов 6 человек и ликвидировали пожар в 2 многоэтажках.
Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. К сожалению, один человек умер в больнице".
Детали: По словам министра, спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов. Им помогали многие волонтеры.
Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения.
Что предшествовало:
- В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.
- В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".
- Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания ракеты в дома.