Президент МОК заявив, що Олімпійський комітет "не арбітр у політичних суперечках"

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який хоче допустити білорусів і росіян до спортивних змагань, заявив, що "МОК не може бути арбітром у глобальних політичних суперечках".

Джерело: Reuters

Деталі: Бах заявив, що "Олімпійські ігри та їхній керівний орган, Міжнародний олімпійський комітет, не можуть бути арбітрами у глобальних політичних суперечках".

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Таким чином глава МОК захищає плани комітету допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі.

Виступаючи на політичному форумі, Бах заявив, що "Ігри повинні триматися подалі від політики, інакше вони втратять свою об'єднуючу силу, навівши приклади минулих бойкотів у 1970-х і 1980-х роках".

Що цьому передувало:

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