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Президент МОК заявив, що Олімпійський комітет "не арбітр у політичних суперечках"

Альона Мазуренко Середа, 22 березня 2023, 23:19
Президент МОК заявив, що Олімпійський комітет не арбітр у політичних суперечках
ТОМАС БАХ, GETTY IMAGES

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який хоче допустити білорусів і росіян до спортивних змагань, заявив, що "МОК не може бути арбітром у глобальних політичних суперечках".

Джерело: Reuters

Деталі: Бах заявив, що "Олімпійські ігри та їхній керівний орган, Міжнародний олімпійський комітет, не можуть бути арбітрами у глобальних політичних суперечках".

Таким чином глава МОК захищає плани комітету допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі.

Виступаючи на політичному форумі, Бах заявив, що "Ігри повинні триматися подалі від політики, інакше вони втратять свою об'єднуючу силу, навівши приклади минулих бойкотів у 1970-х і 1980-х роках".

Що цьому передувало:

  • Президент МОК Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
  • Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах доволі жорстко відреагував на наміри України бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Франції. Навіть натякнув на можливе покарання українських спортсменів.
  • Володимир Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо прагнення МОК повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.
  • Уряди майже 30 країн, включаючи господарку Олімпіади-2024 Францію, закликали Міжнародний олімпійський комітет усунути спортсменів з Росії та Білорусі від участі в іграх у Парижі через проблеми з чіткістю їхнього "нейтралітету".

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Теми: ОлімпіадавійнаспортРосія
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