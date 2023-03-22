Президент МОК заявил, что Олимпийский комитет "не арбитр в политических спорах"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который хочет допустить белорусов и россиян к спортивным соревнованиям, заявил, что "МОК не может быть арбитром в глобальных политических спорах".

Источник: Reuters

Детали: Бах заявил, что "Олимпийские игры и их руководящий орган, Международный олимпийский комитет, не могут быть арбитрами в глобальных политических спорах".

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Таким образом глава МОК защищает планы комитета допустить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

Выступая на политическом форуме, Бах заявил, что "Игры должны держаться подальше от политики, иначе они потеряют свою объединяющую силу, приведя примеры прошлых бойкотов в 1970-х и 1980-х годах".

Что этому предшествовало:

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