Президент МОК заявил, что Олимпийский комитет "не арбитр в политических спорах"
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который хочет допустить белорусов и россиян к спортивным соревнованиям, заявил, что "МОК не может быть арбитром в глобальных политических спорах".
Источник: Reuters
Детали: Бах заявил, что "Олимпийские игры и их руководящий орган, Международный олимпийский комитет, не могут быть арбитрами в глобальных политических спорах".
Таким образом глава МОК защищает планы комитета допустить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.
Выступая на политическом форуме, Бах заявил, что "Игры должны держаться подальше от политики, иначе они потеряют свою объединяющую силу, приведя примеры прошлых бойкотов в 1970-х и 1980-х годах".
Что этому предшествовало:
- Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
- Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах довольно жестко отреагировал на намерения Украины бойкотировать Олимпийские игры-2024 во Франции. Даже намекнул на возможное наказание украинских спортсменов.
- Владимир Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
- Правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.