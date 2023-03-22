Президент МОК заявил, что Олимпийский комитет "не арбитр в политических спорах"

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который хочет допустить белорусов и россиян к спортивным соревнованиям, заявил, что "МОК не может быть арбитром в глобальных политических спорах".

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Детали: Бах заявил, что "Олимпийские игры и их руководящий орган, Международный олимпийский комитет, не могут быть арбитрами в глобальных политических спорах".

Таким образом глава МОК защищает планы комитета допустить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

Выступая на политическом форуме, Бах заявил, что "Игры должны держаться подальше от политики, иначе они потеряют свою объединяющую силу, приведя примеры прошлых бойкотов в 1970-х и 1980-х годах".

Что этому предшествовало:

Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах довольно жестко отреагировал на намерения Украины бойкотировать Олимпийские игры-2024 во Франции. Даже намекнул на возможное наказание украинских спортсменов.

Владимир Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

Правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.