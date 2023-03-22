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Президент МОК заявил, что Олимпийский комитет "не арбитр в политических спорах"

Алена МазуренкоСреда, 22 марта 2023, 23:19
Президент МОК заявил, что Олимпийский комитет не арбитр в политических спорах
ТОМАС БАХ, GETTY IMAGES

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который хочет допустить белорусов и россиян к спортивным соревнованиям, заявил, что "МОК не может быть арбитром в глобальных политических спорах".

Источник: Reuters

Детали: Бах заявил, что "Олимпийские игры и их руководящий орган, Международный олимпийский комитет, не могут быть арбитрами в глобальных политических спорах".

Таким образом глава МОК защищает планы комитета допустить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

Выступая на политическом форуме, Бах заявил, что "Игры должны держаться подальше от политики, иначе они потеряют свою объединяющую силу, приведя примеры прошлых бойкотов в 1970-х и 1980-х годах".

Что этому предшествовало:

  • Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
  • Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах довольно жестко отреагировал на намерения Украины бойкотировать Олимпийские игры-2024 во Франции. Даже намекнул на возможное наказание украинских спортсменов.
  • Владимир Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.
  • Правительства почти 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали Международный олимпийский комитет отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.

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Темы: ОлимпиадавойнаспортРосcия
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