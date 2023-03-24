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Візит Сі Цзіньпіна в Москву є "тривожним меседжем" про підтримку Росії – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 00:38
Візит Сі Цзіньпіна в Москву є тривожним меседжем про підтримку Росії – Пентагон
Ллойд Остін, Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що зустрічі китайського і російського лідерів Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна у Москві є "тривожним меседжем" про підтримку РФ Китаєм.

Джерело: Остін під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників США, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Візит Сі до путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки (Росії – ред.)".

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Деталі: Остін підкреслив, що, хоча наразі й немає свідчень надання Пекіном летальної допомоги РФ, візит Сі та його зустрічі з російським лідером по суті "стали демонстрацією підтримки" Путіна, що само по собі "є дуже тривожним".

Глава Пентагону також зауважив, що в разі надання Китаєм матеріальної підтримки російській стороні, це потенційно вплине на продовження конфлікту та розширить його вплив не лише в масштабах регіону, але й в усьому світі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.
  • Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов висловлював сподівання, що Китай не буде спільником Росії.
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.

Теми: СШАРосіяКитайвійна
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