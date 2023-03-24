Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Визит Си Цзиньпина в Москву является "тревожным месседжем" о поддержке России – Пентагон

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 01:38
Визит Си Цзиньпина в Москву является тревожным месседжем о поддержке России – Пентагон
Ллойд Остин, Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что встречи китайского и российского лидеров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве являются "тревожным месседжем" о поддержке РФ Китаем.

Источник: Остин во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки (России - ред.)".

Детали: Остин подчеркнул, что, хотя пока и нет свидетельств предоставления Пекином летальной помощи РФ, визит Си и его встречи с российским лидером по сути "стали демонстрацией поддержки" Путина, что само по себе "является очень тревожным".

Глава Пентагона также отметил, что в случае предоставления Китаем материальной поддержки российской стороне, это потенциально повлияет на продолжение конфликта и расширит его влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

Предыстория:

  • Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.
  • В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выражал надежду, что Китай не будет сообщником России.
  • В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАРосcияКитайвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Нижняя палата парламента Франции признала Голодомор геноцидом украинского народа

В ВСУ прокомментировали заявление о незначительных успехах РФ в Бахмуте: Ситуация динамичная

В украинской армии появились три роты ударных беспилотников

Ближайшие 6 месяцев электроэнергии будет достаточно - Укрэнерго

видео, фотоВерующие УПЦ МП не пускали ПЦУ в храм во Франковске: заварили ворота, в бой пошел газ

МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

Все новости...
Испания отправит первые 6 танков Leopard до конца следующей недели
Оккупанты продолжают оставаться в Новой Каховке – Генштаб
Парламент Швеции одобрил отправку Украине САУ Archer и танков Leopard 2
Зеленский указал Европе на пять причин затягивания войны
Последние новости
22:38
Зеленский на Сумщине провел совещание по усилению пограничников
22:26
США остановили передачу РФ данных по ядерным силам после приостановления ключевого договора
22:20
Швеция не будет давать Венгрии никаких "заверений" в обмен на вступление в НАТО
22:16
фотоУченые нашли новые эпизоды плагиата в диссертации главы МОН Лесового
22:09
В Никополе призывают готовиться к обстрелам РФ "под чужим флагом" к приезду МАГАТЭ
21:53
видео, фотоВ Европарламенте состоялась акция солидарности с движением сопротивления оккупации в Украине
21:37
В Киеве выпал снег. В среду прогнозируют ветер и опасность на дорогах
21:36
Парламент Словакии осудил преступления РФ, совершенные против украинских женщин и детей
21:23
Правительство разрешило Минобороны продлевать действие контрактов на питание: условия
21:06
Нижняя палата парламента Франции признала Голодомор геноцидом украинского народа
Все новости...