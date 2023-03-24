Визит Си Цзиньпина в Москву является "тревожным месседжем" о поддержке России – Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что встречи китайского и российского лидеров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве являются "тревожным месседжем" о поддержке РФ Китаем.

Источник: Остин во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки (России - ред.)".

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Детали: Остин подчеркнул, что, хотя пока и нет свидетельств предоставления Пекином летальной помощи РФ, визит Си и его встречи с российским лидером по сути "стали демонстрацией поддержки" Путина, что само по себе "является очень тревожным".

Глава Пентагона также отметил, что в случае предоставления Китаем материальной поддержки российской стороне, это потенциально повлияет на продолжение конфликта и расширит его влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

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