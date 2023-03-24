Визит Си Цзиньпина в Москву является "тревожным месседжем" о поддержке России – Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что встречи китайского и российского лидеров Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве являются "тревожным месседжем" о поддержке РФ Китаем.

Источник: Остин во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки (России - ред.)".

Детали: Остин подчеркнул, что, хотя пока и нет свидетельств предоставления Пекином летальной помощи РФ, визит Си и его встречи с российским лидером по сути "стали демонстрацией поддержки" Путина, что само по себе "является очень тревожным".

Глава Пентагона также отметил, что в случае предоставления Китаем материальной поддержки российской стороне, это потенциально повлияет на продолжение конфликта и расширит его влияние не только в масштабах региона, но и во всем мире.

Предыстория:

Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.

В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выражал надежду, что Китай не будет сообщником России.

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.