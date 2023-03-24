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Залужний показав, як ЗСУ знищили російський корабель "Саратов" рік тому

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 11:48
Залужний показав, як ЗСУ знищили російський корабель Саратов рік тому
Скрін з відео Залужного

Головнокомандувач Валерій Залужний показав знищення Збройними силами України російського корабля "Саратов" у порту Бердянська рік тому, водночас окупанти лише зараз офіційно підтвердили втрату судна під час бойових дій.

Джерело: Залужний в Telegram, ForPost із посиланням на заяву "командира" Кримської ВМБ Фелікса Менькова на відкритті пам'ятної дошки морякам, КримРеалії

Пряма мова Залужного: "Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська.

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Великі десантні кораблі "Орськ", "Цезарь Кунніков", "Новочеркаськ" отримали пошкодження, "Саратов" було знищено.

Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ. Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді".

Деталі: Водночас лише на роковини знищення корабля у Севастополі офіційно підтвердили втрату судна під час бойових дій.

Призначений Росією "командир" Кримської ВМБ Фелікс Меньков на відкритті пам'ятної дошки загиблим морякам десантних кораблів заявив: "Рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з'єднання, БДК "Саратов". Втратили особовий склад десантного корабля "Саратов", "Новочеркаськ", "Цезар Куніков".

"КримРеалії" наголошують, що це перше офіційне підтвердження втрати корабля під час бойових дій. Раніше російські військові заперечували втрату при ураженні українськими ракетами цих БДК.

Передісторія:

  • 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ ЗСУ знищили великий десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.
  • Командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську виявилися зрадниками України, які перешли на бік ворога у 2014 році.
  • Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки знищеного великого десантного корабля "Саратов".
  • Окупанти підняли затоплений десантний корабель, його відправили на ремонт до окупованого Криму.

Теми: корабліЗалужнийБердянськЗбройні сили
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