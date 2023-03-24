Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 17:29
В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським
Depositphoto

Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами.

Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими – ред.) сторонами".

Деталі: Так Мао відповіла на запитання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас речниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), їй "немає чого додати".

Передісторія:

  • Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю.
  • В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.
  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.
  • Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КитайвійнаЗеленський
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українські танкісти завершили навчання у Британії

Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась

відео, доповненоІз Авдіївки евакуюють комунальників, вимкнуть мобільний зв'язок

оновлено від 16:36У Тульській області РФ впав безпілотник, є постраждалі

Відбір до Євро-2024: Україна програла у першому матчі на чолі з Ротанем

НБУ більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей – Пишний

Усі новини...
Китай
Прем'єр Іспанії: Для завершення війни в Україні світ має прислухатись до Китаю
Візит Сі Цзіньпіна в Москву є "тривожним меседжем" про підтримку Росії – Пентагон
В ОП пояснили, що заважає переговорам Зеленського і Сі
Останні новини
04:45
Українські танкісти завершили навчання у Британії
03:49
Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ
02:34
"Він – сатана". У Росії набирає розголосу запис розмови, ймовірно, продюсера Пригожина і мільярдера Ахмедова з критикою Путіна
01:15
Набір до "Гвардії наступу" завершується, надійшло понад 16 тис. заявок
00:34
відеоПрезидент зустрівся з Орландо Блумом і командою ЮНІСЕФ
00:14
Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз
00:11
Сумщина: росіяни били по 2 громадах
00:05
Зеленський: Неправильно, коли у бійців відчуття, що для багатьох у тилу війна закінчилась
23:52
Ізраїль: Нетаньягу звільнив міністра оборони після критики судової реформи
23:21
У Білорусі поменшало російських військових – ДПСУ
Усі новини...