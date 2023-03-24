В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським

Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами.

Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими – ред.) сторонами".

Деталі: Так Мао відповіла на запитання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас речниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), їй "немає чого додати".

Передісторія:

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю.

В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.

Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.