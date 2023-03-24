В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським
П'ятниця, 24 березня 2023, 16:29
Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами.
Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими – ред.) сторонами".
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Деталі: Так Мао відповіла на запитання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським.
Водночас речниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), їй "немає чого додати".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Китаю.
- В Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що Китай буде дбати про власні інтереси і не надаватиме російському режиму військову допомогу.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.
- Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.