В МЗС Китаю уникають відповіді на запитання про переговори Сі з Зеленським

Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма зацікавленими сторонами.

Джерело: речниця МЗС КНР Мао Нін під час брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Китай щодо "українського питання" підтримує комунікацію з усіма (зацікавленими – ред.) сторонами".

Реклама:

Деталі: Так Мао відповіла на запитання щодо переговорів глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським.

Водночас речниця зовнішньополітичного відомства зазначила, що стосовно конкретного питання (зустрічі лідерів України й Китаю – ред.), їй "немає чого додати".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ