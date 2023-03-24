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В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си с Зеленским

Валентина РоманенкоПятница, 24 марта 2023, 17:29
В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си с Зеленским
Depositphoto

Китай по "украинскому вопросу" поддерживает коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами.

Источник: пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Китай по "украинскому вопросу" поддерживает коммуникацию со всеми (заинтересованными - ред.) сторонами".

Детали: Так Мао ответила на вопрос о переговорах главы КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметила, что относительно конкретного вопроса (встречи лидеров Украины и Китая - ред.), ей "нечего добавить".

Предыстория:

  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но в его организации возникли определенные сложности из-за позиции Китая.
  • В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.
  • В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

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Темы: КитайвойнаЗеленский
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