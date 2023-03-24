В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си с Зеленским

Китай по "украинскому вопросу" поддерживает коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами.

Источник: пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Китай по "украинскому вопросу" поддерживает коммуникацию со всеми (заинтересованными - ред.) сторонами".

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Детали: Так Мао ответила на вопрос о переговорах главы КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметила, что относительно конкретного вопроса (встречи лидеров Украины и Китая - ред.), ей "нечего добавить".

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