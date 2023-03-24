В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си с Зеленским
Пятница, 24 марта 2023, 16:29
Китай по "украинскому вопросу" поддерживает коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами.
Источник: пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Китай по "украинскому вопросу" поддерживает коммуникацию со всеми (заинтересованными - ред.) сторонами".
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Детали: Так Мао ответила на вопрос о переговорах главы КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским.
В то же время пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметила, что относительно конкретного вопроса (встречи лидеров Украины и Китая - ред.), ей "нечего добавить".
Предыстория:
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- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но в его организации возникли определенные сложности из-за позиции Китая.
- В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.
- Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.
- В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.