В МИД Китая избегают ответа на вопрос о переговорах Си с Зеленским

Китай по "украинскому вопросу" поддерживает коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами.

Источник: пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Китай по "украинскому вопросу" поддерживает коммуникацию со всеми (заинтересованными - ред.) сторонами".

Детали: Так Мао ответила на вопрос о переговорах главы КНР Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время пресс-секретарь внешнеполитического ведомства отметила, что относительно конкретного вопроса (встречи лидеров Украины и Китая - ред.), ей "нечего добавить".

Предыстория:

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что разговор президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китая Си Цзиньпина планируется, но в его организации возникли определенные сложности из-за позиции Китая.

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.

Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.

В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.