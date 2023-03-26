Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю в середу

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 22 березня - у лікарні помер хлопець 2004 року народження.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Запорізьку ОВА

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась.

У лікарні помер хлопець 2004 р.н.".

Деталі: За інформацією ОВА, у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

Що передувало: