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Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю в середу

Роман ПетренкоНеділя, 26 березня 2023, 14:35
Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю в середу
фото мвс

Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 22 березня - у лікарні помер хлопець 2004 року народження.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Запорізьку ОВА

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась.

У лікарні помер хлопець 2004 р.н.".

Деталі: За інформацією ОВА, у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.

Що передувало:

  • У середу 22 березня близько 12:00 російські військові випустили по Запоріжжю 6 ракет. Одна з них влучила у дві багатоповерхівки, що стоять поруч.

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  • У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вдарили з реактивної системи залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".

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Теми: ЗапоріжжяобстрілРосіявійна
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