Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью в среду

Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью 22 марта - в больнице умер парень 2004 года рождения.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Запорожскую ОГА

Дословно: "Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось.

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В больнице умер парень 2004 г.р.".

Детали: По информации ОВА, у парня была открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

Что предшествовало:

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