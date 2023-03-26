Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью в среду

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 14:35
Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью в среду
фото мвд

Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью 22 марта - в больнице умер парень 2004 года рождения.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Запорожскую ОГА

Дословно: "Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось.

В больнице умер парень 2004 г.р.".

Детали: По информации ОВА, у парня была открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

Что предшествовало:

  • В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.
  • В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".
  • Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания ракеты в дома.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗапорожьеобстрелРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Запорожье
Спасатели завершили поиск людей под завалами в Запорожье – МВД
Число пострадавших от российского удара по Запорожью возросло до 33 - ОВА
В Воздушных силах рассказали, чем Россия ударила по жилому кварталу Запорожья
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...