Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью в среду

Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью 22 марта - в больнице умер парень 2004 года рождения.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Запорожскую ОГА

Дословно: "Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось.

В больнице умер парень 2004 г.р.".

Детали: По информации ОВА, у парня была открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

Что предшествовало:

В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания ракеты в дома.