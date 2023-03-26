Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью в среду
Воскресенье, 26 марта 2023, 14:35
Возросло количество погибших в результате ракетного удара по Запорожью 22 марта - в больнице умер парень 2004 года рождения.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Запорожскую ОГА
Дословно: "Количество погибших в результате террористической атаки 22 марта увеличилось.
В больнице умер парень 2004 г.р.".
Детали: По информации ОВА, у парня была открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.
Что предшествовало:
- В среду 22 марта около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет. Одна из них попала в две многоэтажки, стоящие рядом.
- В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ударили из реактивной системы залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".
- Президент Владимир Зеленский опубликовал видео попадания ракеты в дома.
ВИДЕО ДНЯ