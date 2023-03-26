Из Авдеевки эвакуируют коммунальщиков, отключат мобильную связь
Из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, будут эвакуированы работники коммунальных служб.
Источник: глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в Facebook
Дословно: "Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или... на совершенно разрушенную рашистами Марьинку...
Поэтому принято непростое решение об эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города".
Детали: Барабаш отметил, что настоятельно рекомендует уезжать из Авдеевки.
В видеообращении он также заявил, что в городе отключат мобильную связь.
"Будем выключать мобильную связь в городе, потому что, к сожалению, как показывает практика, это является минусом для всего города, потому что находятся не очень украинцы, которые сдают, рассказывают... Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней - и некому будет обслуживать генераторы, запускать мобильную вышку", - сказал он.
Предыстория:
- Британская разведка 20 марта сообщила, что ситуация в Авдеевке Донецкой области тактически подобна тому, что происходит в Бахмуте. В частности, по данным разведки, украинские войска продолжают организованную оборону, но их "линии снабжения на запад находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению".
- В ВСУ сообщили, что в ближайшее время Авдеевка может стать "вторым Бахмутом".
- Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов в Авдеевке остается почти 2 тысячи человек, которые отказываются выезжать.
- 24 марта представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что Авдеевское направление сейчас является одним из самых горячих на фронте, но и там российские захватчики "выдыхаются", как и на Бахмутском направлении.