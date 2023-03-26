Из Авдеевки эвакуируют коммунальщиков, отключат мобильную связь

ситуация вокруг Авдеевки по состоянию на 26 марта, скриншот deepstatemap

Из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, будут эвакуированы работники коммунальных служб.

Источник: глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в Facebook

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Дословно: "Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или... на совершенно разрушенную рашистами Марьинку...

Поэтому принято непростое решение об эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города".

Детали: Барабаш отметил, что настоятельно рекомендует уезжать из Авдеевки.

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В видеообращении он также заявил, что в городе отключат мобильную связь.

"Будем выключать мобильную связь в городе, потому что, к сожалению, как показывает практика, это является минусом для всего города, потому что находятся не очень украинцы, которые сдают, рассказывают... Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней - и некому будет обслуживать генераторы, запускать мобильную вышку", - сказал он.

Предыстория: