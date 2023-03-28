Білорусь: Розміщення ядерної зброї відповідає міжнародному праву, так робить і НАТО

У Білорусі заявили, що, погоджуючись на розміщення російської тактичної ядерної зброї на території країни, вони нібито вживають "вимушених дій у відповідь" щодо зміцнення власної безпеки та обороноздатності і ніяк не порушують Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Джерело: МЗС Білорусі

Дослівно білоруське МЗС: "Військове співробітництво Білорусі та Росії здійснюється в суворій відповідності з міжнародним правом.

Навчання білоруських пілотів, здатних керувати літаками зі специфічними боєприпасами, модернізація таких літаків, так само як і розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передання Мінську контролю за ними, а також доступу до відповідних технологій, жодним чином не суперечать положенням статей I і II ДНЯЗ".

Деталі: У відомстві також додали, що це нібито "не є нововведенням у сфері військового співробітництва неядерної та ядерної держав".

Мовляв, у НАТО "давно існує практика спільних ядерних місій", а на території європейських країн-членів альянсу нібито зберігаються понад 150 одиниць тактичної ядерної зброї США і підготовлено понад 250 літаків для їх можливого застосування.

Водночас МЗС Білорусі заявило, що "закликало і продовжує закликати всіх партнерів" змінити "конфронтаційну риторику і розкручування спіралі гонки озброєнь", на "конструктивний і взаємоповажний діалог, спрямований на зміцнення архітектури глобальної та регіональної безпеки, багатосторонніх механізмів роззброєння, нерозповсюдження та контролю над озброєннями, зокрема в ядерній сфері".

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