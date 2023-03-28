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Беларусь: Размещение ядерного оружия соответствует международному праву, так делает и НАТО

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 10:50
Беларусь: Размещение ядерного оружия соответствует международному праву, так делает и НАТО
Фото РИА Новости

В Беларуси заявили, что, соглашаясь на размещение российского тактического ядерного оружия на территории страны, они якобы предпринимают "вынужденные ответные действия" по укреплению собственной безопасности и обороноспособности и никак не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.

Источник: МИД Беларуси

Дословно белорусский МИД: "Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом.

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Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО".

Детали: В ведомстве также добавили, что это якобы "не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав".

Мол, в НАТО "давно существует практика совместных ядерных миссий", а на территории европейских стран-членов альянса якобы хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США и подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения.

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При этом МИД Беларуси завило, что "призывало и продолжает призывать всех партнеров" сменить "конфронтационную риторику и раскручивающуюся спираль гонки вооружений" на "конструктивный и взаимоуважительный диалог, направленный на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере".

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Темы: БеларусьРосcияядерное оружие
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