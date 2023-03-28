Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беларусь: Размещение ядерного оружия соответствует международному праву, так делает и НАТО

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 10:50
Беларусь: Размещение ядерного оружия соответствует международному праву, так делает и НАТО
Фото РИА Новости

В Беларуси заявили, что, соглашаясь на размещение российского тактического ядерного оружия на территории страны, они якобы предпринимают "вынужденные ответные действия" по укреплению собственной безопасности и обороноспособности и никак не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия.

Источник: МИД Беларуси

Дословно белорусский МИД: "Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом.

Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО".

Детали: В ведомстве также добавили, что это якобы "не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав".

Мол, в НАТО "давно существует практика совместных ядерных миссий", а на территории европейских стран-членов альянса якобы хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США и подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения.

При этом МИД Беларуси завило, что "призывало и продолжает призывать всех партнеров" сменить "конфронтационную риторику и раскручивающуюся спираль гонки вооружений" на "конструктивный и взаимоуважительный диалог, направленный на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: БеларусьРосcияядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия не достигла поставленных целей до конца марта – ISW

Боррель о председательстве России в Совбезе ООН: Уместно к 1 апреля

Суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца

Зеленский: Не будет причины, которая остановит реформу Совбеза ООН

На границе с Польшей образовались очереди на въезд в Украину

И.о. наместника Лавры: Братия молится за Зеленского, а проклятия Павла вернутся к нему же

Все новости...
Беларусь
Совбез ООН на этой неделе обсудит размещение ядерного оружия РФ в Беларуси
В Минске слышали "бавовну". После вспыхнул крупный пожар в районе автозавода - СМИ
Германия о ядерных планах Путина в Беларуси: очередная попытка запугивания
Последние новости
10:22
фотоПолярники показали, каких птиц можно увидеть возле станции Вернадского
10:21
В "Укрэнерго" назвали четыре компонента подготовки к следующей зиме
10:10
В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр
09:58
В Финляндии выбирают парламент: правительство Санны Марин может не удержать позиций
09:41
Путин отправил Лукашенко "подбадривающую" телеграмму
09:25
Британская разведка рассказала о влиянии алкоголизма на российских вояк
09:16
Черногория выбирает президента во втором туре выборов
09:04
Россия 60 раз обстреляла Херсонщину из авиации и артиллерии
08:51
Власти Армении обещают РФ не выдавать Путина суду в Гааге
08:43
В Болгарии - пятые за два года досрочные выборы в парламент
Все новости...