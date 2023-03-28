Прикордонники показали нічне полювання на "Шахед"

При російській нічній атаці дронами камікадзе один із цих баражуючих боєприпасів збили прикордонники на Чернігівщині.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Цієї ночі військовослужбовці Чернігівського прикордонного загону знищили один із "Шахедів". Баражуючий боєприпас вразили неподалік кордону. Вранці уламки були віднайдені у лісовому масиві".

Деталі: Зазначається, що військовослужбовці Державної прикордонної служби разом з Силами оборони постійно відслідковують застосування ворогом ударних безпілотних літальних апаратів.

Для цього ведеться постійна взаємодія з підрозділами протиповітряної оборони, а також діють групи для їхнього відстеження та знешкодження.

Що передувало: В ніч на 28 березня в низці областей України пролунала повітряна тривога. Ворог атакував ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря).

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Повідомлялося про роботу ППО на Київщині та сході і вибухи в столиці.

За уточненою інформацією, протиповітряна оборона знищила 14 із 15 запущених Росією дронів-камікадзе і БПЛА-розвідник.