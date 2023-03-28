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Пограничники показали ночную охоту на "Шахед"

Валентина РоманенкоВторник, 28 марта 2023, 12:30
Пограничники показали ночную охоту на Шахед
скриншот

При российской ночной атаке дронами камикадзе один из этих барражирующих боеприпасов сбили пограничники на Черниговщине.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "Этой ночью военнослужащие Черниговского пограничного отряда уничтожили один из "Шахедов". Баражущий боеприпас поразили неподалеку от границы. Утром обломки были найдены в лесном массиве".

Детали: Отмечается, что военнослужащие Государственной пограничной службы вместе с Силами обороны постоянно отслеживают применение врагом ударных беспилотных летательных аппаратов.

Для этого ведется постоянное взаимодействие с подразделениями противовоздушной обороны, а также действуют группы для их отслеживания и обезвреживания.

Что предшествовало: В ночь на 28 марта в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Враг атаковал ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами с севера и с юго-восточного направления (Брянская область и восточное побережье Азовского моря).

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Сообщалось о работе ПВО на Киевщине и востоке и взрывах в столице.

По уточненной информации, противовоздушная оборона уничтожила 14 из 15 запущенных Россией дронов-камикадзе и БПЛА-разведчик.

Темы: ШахедЧерниговская областьПограничная служба
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