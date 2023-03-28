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Нічна атака РФ: у Києві зруйновано адмінбудівлю – рятувальники

Валентина РоманенкоВівторок, 28 березня 2023, 13:14
Нічна атака РФ: у Києві зруйновано адмінбудівлю – рятувальники
фото ДСНС

Під час російської атаки в ніч на 28 березня у Києві сталася пожежа і руйнування у 3-х поверховій адмінбудівлі в Святошинському районі.

Джерело: столичне управління ДСНС

Деталі: У ніч на 28 березня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у місті Києві почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі.

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Пізніше рятувальники повідомили, що внаслідок ворожої атаки у 3-х поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв.м.

Також  виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 кв.м, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

 

На щастя, жертв та постраждалих немає.

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Що це за адмінбудівля та внаслідок чого саме сталася пожежа та руйнування, не вказується.

Що передувало: В ніч на 28 березня в низці областей України пролунала повітряна тривога. Ворог атакував ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря).

Повідомлялося про роботу ППО на Київщині та сході і вибухи  в столиці.

За уточненою інформацією, протиповітряна оборона знищила 14 із 15 запущених Росією дронів-камікадзе і БПЛА-розвідник. 

Теми: КиїввійнаШахед
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