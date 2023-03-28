Ночная атака РФ: в Киеве разрушено админздание – спасатели

Во время российской атаки в ночь на 28 марта в Киеве произошел пожар и разрушения в 3-х этажном админздании в Святошинском районе.

Источник: столичное управление ГСЧС

Детали: В ночь на 28 марта в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в городе Киеве начали поступать сообщения о взрыве и пожаре в Святошинском районе.

Позже спасатели сообщили, что в результате вражеской атаки в 3-х этажном административном здании произошло разрушение строительных конструкций на площади 200 кв.м.

Также возник пожар в двух очагах, общей площадью 70 кв.м, который пожарные оперативно ликвидировали.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Что это за админздание и в результате чего именно произошел пожар и разрушения, не указывается.

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Что предшествовало: В ночь на 28 марта в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Враг атаковал ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами с севера и с юго-восточного направления (Брянская область и восточное побережье Азовского моря).

Сообщалось о работе ПВО на Киевщине и востоке и взрывах в столице.

По уточненной информации, противовоздушная оборона уничтожила 14 из 15 запущенных Россией дронов-камикадзе и БПЛА-разведчик.