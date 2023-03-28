Колишній голова СБУ Баканов перебуває в Україні – Веніславський

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, представник президента в ВРУ Федір Веніславський заявив, що ексголова Служби безпеки Іван Баканов знаходиться в Україні.

Джерело: Веніславський у коментарі Укрінформу

Пряма мова Веніславського: "Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави".

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Деталі: За його словами, службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки вже проведена, але її результати містять державну таємницю.

Передісторія:

17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.

18 липня 2022 року Василь Малюк став т.в.о голови СБУ.

19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України.

7 лютого 2023 року парламент проголосував за призначення Малюка головою спецслужби.

За даними УП, 8 лютого СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, її результати засекречено.

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