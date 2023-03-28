Колишній голова СБУ Баканов перебуває в Україні – Веніславський
Вівторок, 28 березня 2023, 13:42
Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, представник президента в ВРУ Федір Веніславський заявив, що ексголова Служби безпеки Іван Баканов знаходиться в Україні.
Джерело: Веніславський у коментарі Укрінформу
Пряма мова Веніславського: "Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави".
Деталі: За його словами, службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки вже проведена, але її результати містять державну таємницю.
Передісторія:
- 17 липня 2022 року Зеленський відсторонив тодішнього генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади колишнього главу СБУ Івана Баканова.
- 18 липня 2022 року Василь Малюк став т.в.о голови СБУ.
- 19 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України.
- 7 лютого 2023 року парламент проголосував за призначення Малюка головою спецслужби.
- За даними УП, 8 лютого СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, її результати засекречено.
Читайте також: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського