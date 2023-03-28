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Колишній голова СБУ Баканов перебуває в Україні – Веніславський

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 березня 2023, 13:42
Колишній голова СБУ Баканов перебуває в Україні – Веніславський
ІВАН БАКАНОВ. ФОТО СБУ

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, представник президента в ВРУ Федір Веніславський заявив, що ексголова Служби безпеки Іван Баканов знаходиться в Україні.

Джерело: Веніславський у коментарі Укрінформу

Пряма мова Веніславського: "Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави".

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Деталі: За його словами, службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки вже проведена, але її результати містять державну таємницю.

Передісторія:

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Теми: БакановУкраїнаСБУ
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