Бывший глава СБУ Баканов находится в Украине - Вениславский
Вторник, 28 марта 2023, 13:42
Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, представитель президента в ВРУ Федор Вениславский заявил, что экс-глава Службы безопасности Иван Баканов находится в Украине.
Источник: Вениславский в комментарии Укринформу
Прямая речь Вениславского: "Баканов в Украине. Он находится по месту своего проживания в центре государства".
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Детали: По его словам, служебная проверка деятельности Баканова на посту главы Службы безопасности уже проведена, но ее результаты содержат государственную тайну.
Предыстория:
- 17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
- 18 июля 2022 года Василий Малюк стал вр. и. о главы СБУ.
- 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.
- 7 февраля 2023 года парламент проголосовал за назначение Малюка главой спецслужбы.
- По данным УП, 8 февраля СБУ провела служебную проверку в отношении Баканова, ее результаты засекречены.
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