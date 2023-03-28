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Бывший глава СБУ Баканов находится в Украине - Вениславский

Станислав ПогориловВторник, 28 марта 2023, 13:42
Бывший глава СБУ Баканов находится в Украине - Вениславский
ИВАН БАКАНОВ. ФОТО СБУ

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, представитель президента в ВРУ Федор Вениславский заявил, что экс-глава Службы безопасности Иван Баканов находится в Украине.

Источник: Вениславский в комментарии Укринформу

Прямая речь Вениславского: "Баканов в Украине. Он находится по месту своего проживания в центре государства".

Детали: По его словам, служебная проверка деятельности Баканова на посту главы Службы безопасности уже проведена, но ее результаты содержат государственную тайну.

Предыстория:

  • 17 июля 2022 года Зеленский отстранил тогдашнего генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
  • 18 июля 2022 года Василий Малюк стал вр. и. о главы СБУ.
  • 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.
  • 7 февраля 2023 года парламент проголосовал за назначение Малюка главой спецслужбы.
  • По данным УП, 8 февраля СБУ провела служебную проверку в отношении Баканова, ее результаты засекречены.

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Темы: БакановУкраинаСБУ
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