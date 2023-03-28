ПЦУ створює свій монастир у Почаєві, де зараз лавра УПЦ МП
Синод ПЦУ вирішив утворити релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра", сама Лавра перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.
Джерело: рішення Синоду ПЦУ від 28 березня
Дослівно: "У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор".
Деталі: Засідання Синоду відбулося 28 березня у резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь дев’ять членів.
Довідка: Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.
Крім того, Українська Греко-Католицька Церква хоче отримати право проводити богослужіння у Почаївській Лаврі, яка перебуває в оренді у УПЦ Московського патріархату.
Про Києво-Печерську Лавру
Відзначається, що Синод також підтримав позицію предстоятеля ПЦУ Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Києво-Печерської Лаври.
Зокрема, там закликали братію Лаври до єднання в лоні помісної Української православної церкви.
Синод також вважає, що необхідно зберегти в Лаврі чернече життя та неперервні звершення богослужінь.
Тому, у ПЦУ вирішили прохати виділити для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності "Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
Нагадаємо:
- Митрополит ПЦУ Епіфаній запевняє, що монастир на території Києво-Печерської Лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі.