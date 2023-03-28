ПЦУ створює свій монастир у Почаєві, де зараз лавра УПЦ МП

Синод ПЦУ вирішив утворити релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра", сама Лавра перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.

Джерело: рішення Синоду ПЦУ від 28 березня

Дослівно: "У складі Тернопільської єпархії Православної Церкви України було утворено релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)", священноархімандритом якої був затверджений митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор".

Деталі: Засідання Синоду відбулося 28 березня у резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь дев’ять членів.

Довідка: Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Крім того, Українська Греко-Католицька Церква хоче отримати право проводити богослужіння у Почаївській Лаврі, яка перебуває в оренді у УПЦ Московського патріархату.

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Про Києво-Печерську Лавру

Відзначається, що Синод також підтримав позицію предстоятеля ПЦУ Епіфанія, викладену в його зверненні до братії Києво-Печерської Лаври.

Зокрема, там закликали братію Лаври до єднання в лоні помісної Української православної церкви.

Синод також вважає, що необхідно зберегти в Лаврі чернече життя та неперервні звершення богослужінь.

Тому, у ПЦУ вирішили прохати виділити для чернечого життя, богослужбової та іншої релігійної діяльності "Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічий монастир) приміщення на території комплексу Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

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