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ПЦУ создает свой монастырь в Почаеве, где сейчас лавра УПЦ МП

Алена МазуренкоВторник, 28 марта 2023, 16:50
ПЦУ создает свой монастырь в Почаеве, где сейчас лавра УПЦ МП
фото: ПЦУ

Синод ПЦУ решил создать религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра", сама Лавра находится в аренде у УПЦ Московского патриархата.

Источник: решение Синода ПЦУ от 28 марта

Дословно: "В составе Тернопольской епархии Православной Церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор".

Детали: Заседание Синода состоялось 28 марта в резиденции предстоятеля ПЦУ при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. В нем приняли участие девять членов.

Справка: Почаевскую лавру передали в аренду УПЦ МП в 2003 году, этот договор действует до 2052 года. В комплекс Почаевской лавры входит 18 сооружений, 6 из них находятся на балансе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

В феврале 2023 года председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко сообщил о первом заседании рабочей группы, которая изучает правомерность использования комплекса Почаевской Свято-Успенской лавры УПЦ МП.

Кроме того, Украинская Греко-Католическая Церковь хочет получить право проводить богослужения в Почаевской Лавре, которая находится в аренде у УПЦ Московского патриархата.

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Об Киево-Печерской Лавре

Отмечается, что Синод также поддержал позицию предстоятеля ПЦУ Епифания, изложенную в его обращении к братии Киево-Печерской Лавры.

В частности, там призвали братию Лавры к единению в лоне поместной Украинской православной церкви.

Синод также считает, что необходимо сохранить в Лавре монашескую жизнь и непрерывные совершения богослужений.

Поэтому в ПЦУ решили просить выделить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности "Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужской монастырь) помещение на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Напомним: 

  • Митрополит ПЦУ Епифаний уверяет, что монастырь на территории Киево-Печерской Лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве, поэтому монахи вынуждены покинуть монастырь и все здания.

Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийУПЦ МПрелигия
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